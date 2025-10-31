الحجار التقى مستشارة الرئيس الفرنسي وشدد على دعم الجيش والأمن

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد الحجار، في مقر إقامته في البحرين، مستشارة لشؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط آن-كلير لوجاندر، في لقاء مطوّل خُصّص للبحث في تطورات الأوضاع في والمنطقة، بحضور سفير لبنان لدى البحرين هادي هاشم وسفير لدى البحرين ايريك جيرو تلم.وخلال اللقاء، شدد الوزير الحجار على "أهمية أن تضطلع فرنسا بدور فاعل في الضغط على لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من كل الأراضي ، إضافة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين الذين لا يزالون محتجزين منذ الحرب الأخيرة".وأكد "ضرورة مواصلة دعم وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من تنفيذ المهمات الموكلة إليهما، لا سيما تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية وبسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا، لا سيما في الجنوب".كما شدد الوزير الحجار على "أهمية انعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في أقرب وقت، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على حفظ الاستقرار الداخلي وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على أداء مهماتها في هذه المرحلة الدقيقة"، لافتا إلى أن "دعم المؤسسات الأمنية هو ركيزة أساسية لحماية الاستقرار".وأثنى الوزير الحجار على "الدور المهم الذي تؤديه فرنسا في دعم لبنان على المستويات كافة، لا سيما في المحافل الدولية"، مثمنا "التزامها التاريخي الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها".وتحدث عن "الدور الفاعل الذي تؤديه فرنسا ضمن قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب - اليونيفيل".من جهتها، أشارت المستشارة الى "استمرار دعم بلادها للبنان وللمؤسسات الأمنية فيه"، لافتة إلى أن " تتابع عن كثب تطورات الوضع في لبنان وتبقى ملتزمة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم مسار الاستقرار والإصلاح فيه". (الوكالة الوطنية)