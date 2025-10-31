Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة.. أكثر من 6 حالات تسمّم في أحد الأفران!

Lebanon 24
31-10-2025 | 09:26
سُجِّلت اليوم اكثر من ستّ 6 حالات تسمّم غذائي في أحد الأفران في جبيل بعد تناول عدد من الأشخاص منتجات من الفرن.
وبحسب المعلومات نُقِل ثلاثة مصابين إلى مستشفى سيدة مارتينحيث ليدخل أحدهم إلى قسم العناية الفائقة نظرًا لخطورة حالته فيما نُقِل ثلاثة آخرون إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، ووُصفت حالة بعضهم بالحرجة.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد مصدر التسمّم. (mtv)
 
