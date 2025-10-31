في هذه المنطقة.. أكثر من 6 حالات تسمّم في أحد الأفران!

Advertisement

سُجِّلت اليوم اكثر من ستّ 6 حالات تسمّم غذائي في أحد الأفران في بعد تناول عدد من الأشخاص منتجات من الفرن.وبحسب المعلومات نُقِل ثلاثة مصابين إلى مارتينحيث ليدخل أحدهم إلى قسم العناية الفائقة نظرًا لخطورة حالته فيما نُقِل ثلاثة آخرون إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، ووُصفت حالة بعضهم بالحرجة.وباشرت تحقيقاتها بإشراف المختص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد مصدر التسمّم. (mtv)