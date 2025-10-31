تجمع الموقع الإلكترونية الصحافية: المجلس الوطني يتجاوز الأصول

Advertisement

عقد تجمع المواقع الالكترونية الصحافية اجتماعاً تم خلاله البحث في شأن واقع المواقع الالكترونية، خصوصاً بعد محاولة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تجاوز الصلاحيات التي يملكها عبر محاولة فرض نفسه كمتحدث ومرجع ووصي على المواقع الالكترونية، وعليه نصدر بياننا:1.إن الصلاحية الممنوحة بموجب قانون تشكيل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع هي إصدار علم وخبر يوثق مباشرة وسائل إعلام مرئية ومسموعة عملها على الأراضي .2.إن قانون إنشاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لم ينص على إعطاء المجلس صلاحية منح المواقع الالكترونية والخبر وبالتالي فإن المجلس لا يملك أي سلطة أو قرار على هذه المواقع بل هو تجاوز للقانون بمجرد أن المجلس فرض من دون وجه حق الحصول على علم وخبر منه.3.ان هذا الملف نضعه أولاً لدى معالي وزير الإعلام بول مرقص الحريص على المواقع الالكترونية الصحافية وعلى حرية الإعلام وتطبيق القانون.4.إن القرار الذي اتخذه مجلس نقابة الصحافة اللبنانية ومن قبله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية بضم أصحاب المواقع الالكترونية إلى نقابة الصحافة وانتساب الصحافيين العاملين في هذه المواقع إلى نقابة المحررين، كان القرار القانوني الوحيد الذي يوفر الحماية والاعتراف بأصحاب المواقع والصحافيين العاملين فيها وبالتالي فإن النقابتين المنشأتين بموجب القانون هما الجهة الرسمية الوحيدة التي تملك صلاحية الاعتراف بالمواقع الالكترونية والعاملين فيها.5.إن مشروع قانون الاعلام الجديد الذي يناقش في لجنة الادارة والعدل النيابية لم ينص على أي صلاحية أو وجود قانوني للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسوع، بل حصر التمثيل الصحافي بالمجلس الأعلى للصحافة اللبنانية الذي يضم نقابتي الصحافة والمحررين.6.يدين تجمع المواقع الالكترونية محاولات المجلس الوطني للإعلام تجاوز الأصول ويدعو أصحاب المواقع إلى تقديم طلبات الانتساب إلى نقابة الصحافة دون غيرها والعاملين في هذه المواقع إلى نقابة المحررين دون غيرها.7.إن محاولات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع فرض وصايته على الإعلام الرقمي تمثّل تعديًا على التطور الطبيعي للإعلام الحديث، وتتناقض مع مبدأ حرية النشر المكفول في اللبناني، ناهيك عن أن المجلس، بتركيبته الحالية وصلاحياته المحدودة قانونًا، لا يمتلك الأهلية لمواكبة الواقع الإعلامي الجديد القائم على التفاعل الفوري والمنصات الإلكترونية، ما يجعل أي محاولة لفرض سلطته على هذا القطاع خطوة رجعية تمسّ جوهر حرية التعبير.8.يبقي تجمع المواقع الالكترونية اجتماعاته مفتوحة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحماية القانونية لأصحاب المواقع والعاملين فيها بعيداً عن طموحات غير مشروعة للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسوع ورئيسه الذي لا ولن يمثلنا.الموقعون:صلاح تقي الدين/ موقع الأنباء الالكترونيةمحمد نمر/ موقع الكبيرطوني بولس/ Transparency newsطوق/ Beirut timeجورج غرة/ موقع صوت كل لبنانعمر الراسي/ وكالة اليومسيمون ابو فاضل/ موقع الكلمة اونلاينرامي نعيم/ موقع السياسةجيلبير رزق/موقع newsfolioطوني ابي نجم/ موقع Imlebanonعلي الأمين/ موقع جنوبيةربيع شنطف/ Trend beirutمحمد عفيفي/ موقع الهديلمنير الربيع/ موقع المدنميراي فغالي/ موقع On lebanonنجاة الجميل/ موقععبد السلام موسى/ موقععبدالله بارودي/ موقع Democratia newsجهاد مراد / موقع الأفضل نيوززياد الغوش / نيوزحامد الدقدوقي/ الصدارة نيوزفجر ياسين/ نافذة العرب