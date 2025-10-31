تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الضمان

Advertisement

أعلن المكتب الاعلامي في في بيان " تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الاجتماعي|". وفيه :"استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة ، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،وبناء لطلب عدد من الهيئات المعنية بعضوية مجلس ادارة الضمان،أولاً: تمدد لمرة أخيرة ، مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة للضمان الاجتماعي، لغاية 14\11\2025 ضمناً.ثانياً: لا يعتد بأي طلب لم يستوف الشروط المطلوبة عند انتهاء هذه المهلة.(يرجى الاطلاع الشروط المطلوبة والمنشورة في المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025).