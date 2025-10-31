قاسم: الحكومة مسؤولة عن طرد العدوّ ولن يُغيّر التهويل مواقفنا ولن نقبل بالاستسلام



Advertisement قال لـ" " الشيخ نعيم ، إنّ "أول عنوان في هو طرد العدوّ والتضامن بين اللبنانيين".

واعتبر قاسم في افتتاح "معرض أرضي 2025"، أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيذة تتحرّك في مدعية أنها تريد لبنان سيداً مستقلاً، لكنها هي الراعية الأساسية للعدوان والمساهمة في تجذره".

وسأل: "ما موقف أميركا من 5000 خرق اسرائيلي واعتداء على لبنان والجيش واليونيفل؟".

ورأى قاسم أنّ "أميركا لم تعط للبنان شيئاً، وعندما طلب رئيس الجمهوريّة التصدي، صرح مسؤول أميركي أن الجيش يُساعد " "، فهل أصبح التصدي والدفاع تهمة؟"

وأضاف: "فلتنفذ الاتفاق الذي نفذه لبنان، وأي اتفاق جديد هو تصفير للاعتداءات وفتح باب جديد ولن نقبل بتجريد لبنان من قوته".

وأكّد قاسم أنّ "عنوان الوطنية هو السيادة والاستقلال والحرية، وهدف المقاومة حماية الأرض وتحرير الوطن، والجميع في لبنان مسؤول عن مواجهة كل بحسب وظيفته ودوره".

وأشار إلى أنّ "لبنان في خطر حقيقي بسبب التوحش الأميركي والتغول ".

وطالب قاسم "الحكومة بوضع خطة تمكن الجيش من التصدي للعدوان الإسـرائيلي".

ولفت إلى أنّ "مواقف الرؤساء الثلاثة وبعض المسؤولين يبنى عليها، وموقفنا موحد فلنعزز وحدتنا".

وشدّد قاسم على أنّ "الحكومة مسؤولة عن طرد العدوّ والسيادة ووقف الخروقات، وموقف رئيس الجمهورية مسؤول".