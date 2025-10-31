Advertisement

لبنان

قاسم: الحكومة مسؤولة عن طرد العدوّ ولن يُغيّر التهويل مواقفنا ولن نقبل بالاستسلام

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:02
قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إنّ "أول عنوان في الطائف هو طرد العدوّ والتضامن بين اللبنانيين".
واعتبر قاسم في افتتاح "معرض أرضي 2025"، أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيذة تتحرّك في لبنان مدعية أنها تريد لبنان سيداً مستقلاً، لكنها هي الراعية الأساسية للعدوان والمساهمة في تجذره".
 
 
وسأل: "ما موقف أميركا من 5000 خرق اسرائيلي واعتداء على لبنان والجيش واليونيفل؟".
 
 
ورأى قاسم أنّ "أميركا لم تعط للبنان شيئاً، وعندما طلب رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون التصدي، صرح مسؤول أميركي أن الجيش يُساعد "المقاومة"، فهل أصبح التصدي والدفاع تهمة؟"
 
 
وأضاف: "فلتنفذ إسرائيل الاتفاق الذي نفذه لبنان، وأي اتفاق جديد هو تصفير للاعتداءات وفتح باب جديد ولن نقبل بتجريد لبنان من قوته".
 
 
وأكّد قاسم أنّ "عنوان الوطنية هو السيادة والاستقلال والحرية، وهدف المقاومة حماية الأرض وتحرير الوطن، والجميع في لبنان مسؤول عن مواجهة الاحتلال كل بحسب وظيفته ودوره".
 
 
وأشار إلى أنّ "لبنان في خطر حقيقي بسبب التوحش الأميركي والتغول الإسرائيلي".
 
 
وطالب قاسم "الحكومة بوضع خطة تمكن الجيش من التصدي للعدوان الإسـرائيلي".
 
 
ولفت إلى أنّ "مواقف الرؤساء الثلاثة وبعض المسؤولين يبنى عليها، وموقفنا موحد فلنعزز وحدتنا".
 
 
وشدّد قاسم على أنّ "الحكومة مسؤولة عن طرد العدوّ والسيادة ووقف الخروقات، وموقف رئيس الجمهورية مسؤول".
 
 
وتابع: "لن يُغيّر التهويل مواقفنا ولن نقبل بالاستسلام أو الالتزام، وقوة ارتباطنا بأرضنا أكبر من قدراتهم العسكرية مهما بلغت".
 
العماد جوزاف عون

الأمين العام

الإسرائيلي

الاستقلال

حزب الله

المقاومة

الجمهوري

الاحتلال

