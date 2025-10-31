Advertisement

لبنان

شقير زار مقر اليونيفيل في الناقورة وتفقد مركز الامن العام الحدودي

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:48
زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مقر قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة، حيث استُقبل بمراسم رسمية من قبل عناصر القوة الدولية، والتقى قائد القوات اللواء ديوداتو أبانيارا وعددا من ضباطها.
وناقش الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الساحة، لا سيما على الحدود الجنوبية. وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الدروع التذكارية تعبيرا عن تقدير التعاون بين الجانبين، وسجل اللواء شقير كلمة شكر في السجل الذهبي.

بعد ذلك، تفقد شقير مركز أمن عام الناقورة الحدودي، حيث اطلع على سير العمل فيه. وأشاد بـ"الجهود الكبيرة والتضحيات التي يبذلها العسكريون لبسط سلطة الدولة، رغم المشقات التي يواجهونها واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان". 
