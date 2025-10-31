شقير زار مقر اليونيفيل في الناقورة وتفقد مركز الامن العام الحدودي

Advertisement

زار العام اللواء مقر قيادة قوات المؤقتة في (اليونيفيل) في ، حيث استُقبل بمراسم رسمية من قبل عناصر ، والتقى قائد القوات اللواء ديوداتو أبانيارا وعددا من ضباطها.وناقش الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الساحة، لا سيما على الحدود الجنوبية. وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الدروع التذكارية تعبيرا عن تقدير التعاون بين الجانبين، وسجل اللواء كلمة شكر في السجل الذهبي.بعد ذلك، تفقد شقير مركز أمن عام الناقورة الحدودي، حيث اطلع على سير العمل فيه. وأشاد بـ"الجهود الكبيرة والتضحيات التي يبذلها العسكريون لبسط ، رغم المشقات التي يواجهونها واستمرار الاعتداءات على لبنان".