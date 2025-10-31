Advertisement

لبنان

بالصورة... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة حيّ الرويس"

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:55
علم "لبنان 24"، أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة في حيّ الرويس في النبطية، هو الشاب حسن غيث الذي يعمل كسائق "ديلفيري" في أحد المطاعم.
وكانت طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة يقودها غيث، ما أدى إلى استشهاده.
 
 
