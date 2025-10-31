بالصورة... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة حيّ الرويس"

علم " "، أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة في حيّ في ، هو الشاب حسن غيث الذي يعمل كسائق "ديلفيري" في أحد المطاعم.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة يقودها غيث، ما أدى إلى استشهاده.