Advertisement

لبنان

النيابة العامة التمييزية توضح حقيقة التحقيق في قضية "التزوير العقاري"

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1436489-638975287279014719.png
Doc-P-1436489-638975287279014719.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ،بيانا جاء فيه: "خلافا لما ورد في بعض وسائل الاعلام حول تحقيق في قضية تزوير عقارية من قبل عصابة، يقتضي التوضيح ان النزاع هو عائلي يتناول صحة قرار حصر ارث وبيوعات عقارية من قبل بعض الورثة، وان هذا التحقيق لا يزال جاريا في النيابة العامة التمييزية باشراف القاضي الواضع يده على الملف، ولم يتم ختمه بانتظار اكتمال عناصره، وقد اتخذت الاجراءات القضائية كاملة في هذه المرحلة دون اي تدخلات . لذلك يطلب من وسائل الاعلام توخي الدقة قبل نشر اي معلومات تتناول التحقيقات القضائية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تسديده 14 مليون دولار... ماذا قرّرت النيابة العامة التمييزيّة بشأن رياض سلامة؟
lebanon 24
31/10/2025 20:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
التحقيق مع مختار في الضنية بقضية تزوير عقاري.. والجهات المختصة تخلي سبيله
lebanon 24
31/10/2025 20:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 43 عامًا على قرار اعتزالها... ممثلة شهيرة توضح حقيقة عودتها للفن!
lebanon 24
31/10/2025 20:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق "حل الدولتين"
lebanon 24
31/10/2025 20:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة التمييزية

النيابة العامة

النائب العام

جمال الحجار

نائب العام

النيابة

نائب ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:33 | 2025-10-31
14:31 | 2025-10-31
14:29 | 2025-10-31
14:09 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24