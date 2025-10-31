بعد حادثة جبيل... اتحاد الأفران يطالب بالتزام معايير سلامة الغذاء

Advertisement

علق لإتحاد نقابات الأفران والمخابز في إدغار طياح في بيان، على "ما تم تداوله عبر عن حالات تسمم أصيب بها عدد من المواطنين في أحد الأفران في منطقة "، موضحا "للرأي العام أن حالات التسمم التي سجلت في منطقة جبيل كانت في أحد أفران المناقيش، وقد تم ختمه بالشمع الأحمر من قبل الجهات المختصة بعد التثبت من المخالفات وورود الشكاوى كما ظهر في . أما الأفران والمخابز المنتسبة إلى إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، والتي تنتج الخبز الأبيض ومشتقاته، فلا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الموضوع".ودعا "البلديات والوزارات المعنية، إلى تشديد الرقابة على أفران المناقيش والسوبرماركت التي تنتج داخلها الإفرنجي والكرواسان والحلويات ومشتقاتها، وذلك لضمان التقيد بالشروط والمعايير الصحية المتبعة في الأفران النظامية التي تخضع لرقابة دورية من قبل الوزارات المختصة".كما دعا "جميع الأفران والمخابز والمؤسسات التي تعمل في إنتاج الكرواسان والإفرنجي والمناقيش، إلى تسجيل مؤسساتهم في البلديات والوزارات المختصة والالتزام التام بمعايير سلامة الغذاء، منعا لتكرار أي حوادث مماثلة مستقبلا".