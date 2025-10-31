25
لبنان
بعد حادثة جبيل... اتحاد الأفران يطالب بالتزام معايير سلامة الغذاء
Lebanon 24
31-10-2025
|
11:34
علق
الأمين العام
لإتحاد نقابات الأفران والمخابز في
لبنان
إدغار طياح في بيان، على "ما تم تداوله عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
عن حالات تسمم أصيب بها عدد من المواطنين في أحد الأفران في منطقة
جبيل
"، موضحا "للرأي العام أن حالات التسمم التي سجلت في منطقة جبيل كانت في أحد أفران المناقيش، وقد تم ختمه بالشمع الأحمر من قبل الجهات المختصة بعد التثبت من المخالفات وورود الشكاوى كما ظهر في
وسائل الإعلام
. أما الأفران والمخابز المنتسبة إلى إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، والتي تنتج الخبز الأبيض ومشتقاته، فلا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الموضوع".
ودعا "البلديات والوزارات المعنية، إلى تشديد الرقابة على أفران المناقيش والسوبرماركت التي تنتج داخلها الإفرنجي والكرواسان والحلويات ومشتقاتها، وذلك لضمان التقيد بالشروط والمعايير الصحية المتبعة في الأفران النظامية التي تخضع لرقابة دورية من قبل الوزارات المختصة".
كما دعا "جميع الأفران والمخابز والمؤسسات التي تعمل في إنتاج الكرواسان والإفرنجي والمناقيش، إلى تسجيل مؤسساتهم في البلديات والوزارات المختصة والالتزام التام بمعايير سلامة الغذاء، منعا لتكرار أي حوادث مماثلة مستقبلا".
