اعتباراً من مساء اليوم.. هذا ما سيشهده الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت حتّى المدفون

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي من الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية ، اعتبارًا من الساعة 23:00 من مساء يوم الجمعة 31-10-2025، حتّى السّاعة 05،00 من تاريخ 01-11-2025علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه .