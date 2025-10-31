Advertisement

لبنان

اعتباراً من مساء اليوم.. هذا ما سيشهده الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت حتّى المدفون

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:46
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي من الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية المدفون، اعتبارًا من الساعة 23:00 من مساء يوم الجمعة 31-10-2025، حتّى السّاعة 05،00 من تاريخ 01-11-2025
علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه طرابلس.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
 
 
 
 
