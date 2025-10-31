25
لبنان
اعتباراً من مساء اليوم.. هذا ما سيشهده الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت حتّى المدفون
Lebanon 24
31-10-2025
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي من الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية
المدفون
، اعتبارًا من الساعة 23:00 من مساء يوم الجمعة 31-10-2025، حتّى السّاعة 05،00 من تاريخ 01-11-2025
علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه
طرابلس
.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
