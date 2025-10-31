25
لبنان
بلدية صيدا تطلق حملة لمنع الدراجات النارية من السير على الأرصفة
Lebanon 24
31-10-2025
|
11:50
A-
A+
نظمت شرطة بلدية
صيدا
، في إطار الحفاظ على النظام العام وسلامة المشاة وتنظيم حركة السير، حملة ميدانية تهدف إلى منع الدراجات النارية من السير أو الركن على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة.
واكدت البلدية" استمرار هذه الحملة وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، مع إمكانية حجز الدراجة في حال تكرار المخالفة.
ودعت "جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المرعية واحترام الأملاك العامة حفاظًا على جمالية المدينة وسلامة أهلها وزوّارها".
