إبتزاز حصل وبيانٌ من "أمن الدولة".. ما القصة؟

حرصاً من على الشفافية وصون نزاهة آليات التطوّع ، أوقفت الإقليمية – بتاريخ 31/10/2025 اللبناني (م. ف.)، لإقدامه على ابتزاز أحد المدنيين الراغبين بالتطوّع في دورة ، مقابل مبلغ مالي، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة المختص.

