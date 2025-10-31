Advertisement

لبنان

"تنسيق أمني" لبناني - بحريني.. اجتماع مهم في المنامة

Lebanon 24
31-10-2025 | 12:22
التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، نظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة".
وشكّل اللقاء مناسبة لتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين لبنان والبحرين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الأمني منها.


وبحث الجانبان أيضاً في سبل تفعيل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.


وأكد الوزير الحجار "التزام لبنان دعم أمن الدول الشقيقة واستقرارها"، مشدداً على أن "لبنان لن يكون منطلقا لأي تهديد أو إساءة، بل عنصر استقرار وشريكاً فاعلاً في تعزيز الأمن الإقليمي".


وإذ أشار الوزير الحجار إلى "أهمية تكثيف التواصل بين الجانبين من خلال زيارات رسمية وبرامج تعاون متقدمة"، وعد بتلبية دعوة نظيره البحريني لـ"زيارة المنامة في وقت قريب لاستكمال البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك".
 
 
 
