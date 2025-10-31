"تنسيق أمني" لبناني - بحريني.. اجتماع مهم في المنامة

التقى والبلديات ، نظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله ، على هامش مشاركته في منتدى "حوار ".

وشكّل اللقاء مناسبة لتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين والبحرين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الأمني منها.





وبحث الجانبان أيضاً في سبل تفعيل التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق بين في البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.





وأكد الوزير " لبنان دعم أمن الدول الشقيقة واستقرارها"، مشدداً على أن "لبنان لن يكون منطلقا لأي تهديد أو إساءة، بل عنصر استقرار وشريكاً فاعلاً في تعزيز الأمن الإقليمي".