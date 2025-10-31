Advertisement

لبنان

الراعي عرض مع يرق مواضيع تربوية

Lebanon 24
31-10-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1436525-638975348509187203.webp
Doc-P-1436525-638975348509187203.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق وجرى عرض لعدد من المواضيع التربوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع عرض مع رئيس مجموعة "تاسك فورس فور ليبانون" موضوع السلاح
lebanon 24
01/11/2025 00:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
التعبئة التربوية في "حزب الله" والمكتب التربوي في "أمل": لإعادة إعمار المدارس
lebanon 24
01/11/2025 00:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بعد لقاءه عون: عرضنا مواضيع الساعة ونتائج زيارات نيويورك
lebanon 24
01/11/2025 00:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: أورتاغوس بحثت مع برّي في موضوع التفاوض المباشر أو غير المباشر بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
01/11/2025 00:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

المدير العام

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2025-10-31
17:55 | 2025-10-31
17:41 | 2025-10-31
17:26 | 2025-10-31
17:18 | 2025-10-31
17:16 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24