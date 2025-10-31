اعتبارًا من صباح الغد... هذا ما سيجري على الطريق الممتد من الصيّاد باتجاه شتورا

Advertisement

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط للطّريق من أمام الـ " "- الصيّاد صعودًا باتّجاه شتورا اعتبارًا من السّاعة 07،00 من تاريخ 01-11-2025، وحتّى السّاعة 10،00 من كلّ يوم، ولحين الانتهاء.علمًا أنه لن يتمّ قطع السّير، بل سيتمّ استعمال مسرب واحد من الطّريق.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.