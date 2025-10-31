Advertisement

لبنان

اعتبارًا من صباح الغد... هذا ما سيجري على الطريق الممتد من الصيّاد باتجاه شتورا

Lebanon 24
31-10-2025 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1436530-638975362662171997.jpg
Doc-P-1436530-638975362662171997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: 

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط للطّريق من أمام الـ "هوا تشيكن"- الصيّاد صعودًا باتّجاه شتورا اعتبارًا من السّاعة 07،00 من تاريخ 01-11-2025، وحتّى السّاعة 10،00 من كلّ يوم، ولحين الانتهاء.
Advertisement


علمًا أنه لن يتمّ قطع السّير، بل سيتمّ استعمال مسرب واحد من الطّريق.


يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
مواضيع ذات صلة
​ اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
lebanon 24
01/11/2025 00:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
اشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسبب بازدحام مروري في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
01/11/2025 00:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
غداً.. هذا ما سيشهده الطريق الممتدّ من الصيّاد حتّى جسر عماد مغنية
lebanon 24
01/11/2025 00:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. هذا ما سيشهده الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت حتّى المدفون
lebanon 24
01/11/2025 00:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

على الطريق

هوا تشيكن

العلا

الغد

تشيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2025-10-31
17:55 | 2025-10-31
17:41 | 2025-10-31
17:26 | 2025-10-31
17:18 | 2025-10-31
17:16 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24