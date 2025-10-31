شحادة من "متحف سرسق": لجمهورية رقمية تركز على خدمة المواطن

شارك وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في احتفال أقامته مجموعة "غلوبالكوم" تحت شعار Shaping the Future في "متحف سرسق"، أطلقت خلال شركة Enterprise and Networking Solutions (ENS).

Advertisement



وتحدث شحادة فأشار إلى أن "إطلاق هذه الشركة يجسد الإبداع والمبادرة، اللذين لطالما ميزا مجموعة غلوبالكوم على مدى العقود، وهو دليل على الثقة بمستقبل التكنولوجيا في ".





وأشار إلى أن "جمع حلول ، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية تحت مظلة واحدة يعبر عن رؤية واضحة لمستقبل السوق "، وقال: "نحن نبني رقمية تركز على خدمة المواطن بشكل أفضل، ويقودها قطاع خاص مبدع ومبتكر".