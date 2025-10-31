Advertisement

لبنان

شحادة من "متحف سرسق": لجمهورية رقمية تركز على خدمة المواطن

Lebanon 24
31-10-2025 | 13:38
شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في احتفال أقامته مجموعة "غلوبالكوم" تحت شعار Shaping the Future في "متحف سرسق"، أطلقت خلال شركة Enterprise and Networking Solutions (ENS).
Advertisement
 
 
وتحدث شحادة فأشار إلى أن "إطلاق هذه الشركة يجسد الإبداع والمبادرة، اللذين لطالما ميزا مجموعة غلوبالكوم على مدى العقود، وهو دليل على الثقة بمستقبل التكنولوجيا في لبنان".


وأشار إلى أن "جمع حلول الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية تحت مظلة واحدة يعبر عن رؤية واضحة لمستقبل السوق اللبنانية"، وقال: "نحن نبني جمهورية رقمية تركز على خدمة المواطن بشكل أفضل، ويقودها قطاع خاص مبدع ومبتكر".


وحضر الاحتفال وزيرِ الدفاع الوطني اللواء الركن ميشال منسى، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ATG أنطوان فاضل، رئيس مجلس إدارة شركة IDM مارون شماس، إلى جانب شخصيات رسمية ومديرين عامين وممثلي قادة الأجهزة الأمنية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24