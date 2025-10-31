Advertisement

لبنان

أوكرانيا تستهدف منشآت طاقة روسية بصواريخ "نبتون"

Lebanon 24
31-10-2025 | 14:00
أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها استهدفت محطة طاقة حرارية روسية في منطقة أوريول، إضافةً إلى محطة كهربائية فرعية في نوفوبريانسك، مستخدمةً صواريخ كروز من طراز "نبتون".
وأوضحت عبر تليغرام أن "كان المرفقان يزودان المؤسسات العسكرية في المنطقة بالطاقة، لذا فإن تدميرهما يشكّل ضربة قوية للخدمات اللوجستية" لروسيا.


وعادة ما تستخدم أوكرانيا الطائرات المسيرة لضرب أهداف في العمق الروسي، لكنها سعت أيضاً إلى بناء قدراتها الصاروخية بأسلحة محلية الصنع مثل نبتون.


وقد شنّت أوكرانيا حوالي 160 غارة وصفتها بـ"الناجحة" ضد مواقع نفطية روسية منذ مطلع العام الحالي، بحسب ما أعلن رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك اليوم الجمعة.


وقال ماليوك لصحافيين: "منذ مطلع السنة، كان هناك 160 هجوماً ناجحاً على منشآت استخراج النفط وتكريره". (العربية) 
