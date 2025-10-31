أوكرانيا تستهدف منشآت طاقة روسية بصواريخ "نبتون"

Advertisement

وأوضحت عبر أن "كان المرفقان يزودان المؤسسات العسكرية في المنطقة بالطاقة، لذا فإن تدميرهما يشكّل ضربة قوية للخدمات اللوجستية" لروسيا.وعادة ما تستخدم الطائرات المسيرة لضرب أهداف في العمق الروسي، لكنها سعت أيضاً إلى بناء قدراتها الصاروخية بأسلحة محلية الصنع مثل نبتون.وقد شنّت أوكرانيا حوالي 160 غارة وصفتها بـ"الناجحة" ضد مواقع نفطية روسية منذ مطلع العام الحالي، بحسب ما أعلن الأوكراني فاسيل ماليوك اليوم الجمعة.وقال ماليوك لصحافيين: "منذ مطلع السنة، كان هناك 160 هجوماً ناجحاً على منشآت استخراج وتكريره". (العربية)