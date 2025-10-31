Advertisement

لبنان

ناجي علّق على ملف الطعون بانتخابات بلدية طرابلس.. هذا ما قاله

Lebanon 24
31-10-2025 | 14:03
A-
A+

Doc-P-1436546-638975380139374566.webp
Doc-P-1436546-638975380139374566.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد النائب طه ناجي مؤتمراً صحافياً، اليوم الجمعة، علق خلاله على موضوع الطعون في انتخابات بلدية طرابلس.
Advertisement
 
 
وخلال حديثه، قال ناجي: "لقد اطلعنا على تقرير المستشار المقرر لدى مجلس شورى الدولة في موضوع طعون بلدية طرابلس وورد فيه ما نصه: تبين لهذا المجلس أن محضر لجنة القيد الابتدائية لدائرة التبانة لم يدرج نتائج جميع أقلام الاقتراع التابعة لتلك الدائرة وعددها 87، فلم ترد نتيجة 7 أقلام في محضر لجنة القيد العليا، وهذه الأقلام هي: 40 و43 و23 و29 و 66 و 70 و74 التبانة، هذا ما ورد في كلام المستشار، وأوصى بناء على ذلك بإضافة نتائج هذه الأقلام وإعادة احتساب أرقام المرشحين مما سيؤدي إن تم ذلك إلى تغيير النتيجة بخسارة مرشحين وإعلان فوز مرشحين آخرين، ونحن نقول إن هذه الأقلام محتسبة ولا ينبغي احتسابها مرتين".


أضاف: "في هذا الصدد، نريد أن نبين، أن قيود طرابلس كانت مقسمة على لجان ابتدائية عدة، فمثلا اللجنة الثالثة كانت لفرز أقلام القبة والبداوي والتل، اللجنة الرابعة كانت لفرز أقلام الحدادين والرمانة ووادي النحلة، اللجنة الخامسة كانت لفرز أقلام السويقة والنوري والمهاترة، اللجنة السادسة كانت مخصصة لفرز أقلام التبانة، واللجنة السابعة كانت مخصصة لفرز أقلام الحديد والزاهرية والقلمون".


وتابع: "من هنا نلاحظ أن أقلام التبانة هي الوحيدة التي تم تخصيص لجنة خاصة لها لأنها أكبر قيد في طرابلس. وبحسب ماكينة أنصار المشاريع الانتخابية التي واكبت الفرز منذ بداياته الى نهاياته من دون أن تغفل أعين مندوبيها ولا لحظة، فعندما تراكم عدد الأقلام الواردة إلى اللجنة السادسة المخصصة للتبانة، تمت الاستعانة بلجان أخرى كانت أنهت فرز الأقلام الموكلة إليها وعلى سبيل المثال لا الحصر: القلم 74 التبانة الوارد ذكره في تقرير المستشار تم فرزه في اللجنة السابعة، أي اللجنة المخصصة لفرز أقلام الحديد والزاهرية والقلمون، وليس في اللجنة السادسة لجنة قيد التبانة، القلم 68 التبانة تم فرزه في اللجنة الثانية، والقلم 12 تبانة تم فرزه في اللجنة الرابعة".


وأردف: "ليس من السهل الاقتناع بأن لجنة القيد العليا أصدرت النتيجة النهائية، وفي سجلاتها 7 أقلام من قيد التبانة من دون نتيجة وخاناتها فارغة، وهذا ما لم يحصل في تاريخ الانتخابات البلدية ولا النيابية".


وأوضح أنها "المرة الأولى أيضا في تاريخ الانتخابات يأتي القرار لمصلحة مرشحين في المرتبة 29 و30، وليسا أول الخاسرين"، وقال: "حسما لهذا التباين، حتى لا تحسب نتيجة الأقلام السبعة مرتين، فإن الكلمة الفصل ستبقى لوزارة الداخلية بنشر محاضر اللجان الابتدائية كافة ومحضر لجنة القيد العليا كاملا ووضعها في تصرف العموم".
 

وتمنى على "مجلس شورى الدولة، قبل إصدار قراره النهائي، أن يأخذ المعلومات التي أوردناها في هذا التقرير في الاعتبار".
مواضيع ذات صلة
تعديلات في مجلس بلدية طرابلس بعد قبول طعون انتخابية
lebanon 24
01/11/2025 00:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن مرفأ طرابلس.. هذا ما قاله النائب مطر
lebanon 24
01/11/2025 00:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات مجلس الشعب السوري.. تحديد موعد الطعون والترشح
lebanon 24
01/11/2025 00:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ناجي: متضامنون مع الجيش والقوى الأمنية في مهمتهم لحماية الحدود
lebanon 24
01/11/2025 00:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الانتخابات البلدية

مجلس شورى الدولة

وزارة الداخلية

الانتخابية

مجلس شورى

القلمون

التبانة

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2025-10-31
17:55 | 2025-10-31
17:41 | 2025-10-31
17:26 | 2025-10-31
17:18 | 2025-10-31
17:16 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24