لبنان

الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" تنظّم فعالية لتعزيز الصداقة مع المجتمع الجنوبي

Lebanon 24
31-10-2025 | 14:03
نظّمت الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) فعالية ثقافية واجتماعية في مقرّها بخراج بلدة طيردبا، هدفت إلى تعزيز أواصر الصداقة والتفاهم بين الجنود الكوريين والمجتمع المحلي في الجنوب اللبناني.
وشارك في المناسبة أكثر من 200 شخص من رؤساء البلديات وسكان ست مناطق، إلى جانب قائمقام صور محمد جفال ونائب رئيس اتحاد بلديات صور علوان شرف الدين ممثلًا لرئيس الاتحاد، فضلاً عن 60 من أفراد الجالية الكورية المقيمين في لبنان.
وتضمّن البرنامج سلسلة من الأنشطة الودية مثل تجربة المأكولات الكورية التقليدية (K-Food)، ومعرض منتجات التعليم المدني–العسكري الذي شمل الخياطة وصناعة الصابون والفنون اليدوية، إضافة إلى عروض الطبول الكورية وفنون القتال الخاصة، ووصلة موسيقية من أغنيات K-POP أضفت أجواءً تفاعلية على اللقاء.

وأُلقيت خلال الفعالية كلمات أكدت أهمية التعاون الثقافي والإنساني بين الجانبين. فقد أشاد قائد القطاع الغربي في اليونيفيل بـ"دور الكتيبة الكورية كشريك أساسي في مهمات حفظ السلام، ومصدر إلهام في المهنية وروح التعاون"، مؤكدًا أن "مشاريع التعاون المدني–العسكري تسهم في بناء جسور الثقة مع المجتمعات المحلية".

بدوره، أثنى السفير الكوري في لبنان جون كيو سوك على "تفاني الكتيبة الكورية في أداء مهامها، التي تتجاوز حفظ السلام إلى المساعدات الإنسانية والإغاثة وبناء الصداقة بين لبنان وكوريا"، مشيرًا إلى أن وجودها "يمنح أفراد الجالية الكورية شعورًا بالأمان والدعم المستمر".

كما عبّر رئيس الجالية الكورية كيم سانغ جين عن امتنانه لـ"السلطات اللبنانية والسكان المحليين على تعاونهم الدائم"، معتبرًا أن "العلاقات الودية مع المجتمع الجنوبي تزيد مهمة الكتيبة الكورية إشراقًا".

من جهته، وصف قائد الكتيبة الكورية العقيد لي هو-جون اللقاء بأنه "فرصة حقيقية للتواصل الثقافي والإنساني"، مؤكدًا استمرار الكتيبة في "دعم السكان المحليين من أجل حياة أفضل، تنفيذًا لمهامها ضمن إطار عمل اليونيفيل".

وأشار بيان صادر عن اليونيفيل إلى أن الكتيبة الكورية نفّذت خلال عام 2025 18 مشروعًا مدنيًا–عسكريًا بميزانية بلغت 150 ألف دولار أميركي، شملت دعم المدارس والجيش وتلبية حاجات السكان، على أن تواصل تنفيذ مشاريع جديدة بالتعاون مع منظمات غير حكومية كورية.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار التزام اليونيفيل بقرار مجلس الأمن رقم 1701، الداعي إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الاستقرار في الجنوب، بما يسهم في ترسيخ السلام وبسط سلطة الدولة اللبنانية في المنطقة.
