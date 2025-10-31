Advertisement

لبنان

وزير الدفاع عرض مع نائبة وزير الدفاع الإيطالي تعزيز التعاون العسكري

31-10-2025 | 14:31
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، نائبة وزير الدفاع الإيطالي إيزابيلا راوتي على رأس وفد، في حضور السفير الإيطالي في لبنان فابريزيو مارسيللي.
وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين وسبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والإيطالي، لا سيّما في إطار الدعم الذي تقدّمه إيطاليا مباشرةً للجيش اللبناني، والدعم الذي توفّره عبر قواتها العاملة في اليونيفيل.
 

وأشاد منسى بـ"الدور الإيطالي الفاعل ضمن قوات الأمم المتحدة في الجنوب"، مثمّنًا "المبادرات المستمرة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتعزيز قدراتها".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24