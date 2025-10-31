وزير الدفاع عرض مع نائبة وزير الدفاع الإيطالي تعزيز التعاون العسكري

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، نائبة إيزابيلا راوتي على رأس وفد، في حضور السفير الإيطالي في فابريزيو مارسيللي.

وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين وسبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والإيطالي، لا سيّما في إطار الدعم الذي تقدّمه مباشرةً للجيش اللبناني، والدعم الذي توفّره عبر قواتها العاملة في اليونيفيل.