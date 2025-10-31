"لوضع حدّ للفلتان الأمني".. نقابة المحامين تندّد بالاعتداءات وبتزوير شهادات الحقوق

Advertisement

عقد مجلس نقابة المحامين في جلسته الدورية برئاسة النقيب فادي ، وناقش خلالها المطروحة على جدول الأعمال. وأصدر بيانًا أعرب فيه عن استنكاره الشديد للاعتداءات المتكررة على المحامين، وآخرها إطلاق النار على مكتب ومنزل المحامي شقير في المعلقة – ، والاعتداء بالضرب على المحامي سعيد نصرالدين في بيروت.وانتقد المجلس تلكؤ القوى الأمنية وغياب المحاسبة رغم مراجعات النقابة المتكرّرة لوزير الداخلية وطرح الموضوع مع رئيس الحكومة، معتبرًا أن هذا التقاعس يشجّع على "استسهال التعرّض لحراس العدالة". كما دعا السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الفلتان الأمني الذي يهدّد المواطنين، مشيرًا إلى جريمة مقتل الشاب إيليو أبو حنا في بيروت.وتطرّق البيان إلى ملف تزوير الشهادات الجامعية المنسوبة إلى كلية الحقوق في ، معتبرًا أنه "يمسّ بسمعة التعليم والعدالة في "، وأكدت النقابة احتفاظها بحقها في ملاحقة المتورطين، مثنيةً على تحرك القاضي جون قزي في هذا الصدد.كما استنكر المجلس الإقفال المتمادي للدوائر القضائية والإدارية في ، ولا سيما دائرة السجل التجاري في ، محذّرًا من تداعياته على الاقتصاد وعمل المحامين ومبدأ استمرارية المرفق العام.وطالب المجلس الحكومة بـنقل الملفات إلى مقر بديل وإعادة تفعيل العمل الإداري والقضائي فورًا، مؤكدًا أن "غياب المسؤولية المؤسساتية لم يعد مقبولًا في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد".