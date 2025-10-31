Advertisement

لبنان

هاني: الجفاف مستمر في 2025 وعلينا التوجّه نحو الزراعات المتكيفة مع المناخ

Lebanon 24
31-10-2025 | 14:43
نظّمت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة بعلبك الهرمل، بالتعاون مع بلدية القاع، لقاءً حواريًا مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مركز "المطالعة والتنشيط الثقافي" التابع للبلدية، تناول التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة وسبل تطويره.
وفي كلمته، شدّد رئيس بلدية القاع بشير مطر على "أهمية المياه ودورها الحيوي في دعم الزراعة"، معتبرًا أن مياه اللبوة هي حق طبيعي لمزارعي القاع. ودعا إلى إنشاء بحيرات لتجميع المياه وشق طرق زراعية تسهّل الوصول إلى الأراضي، مشيرًا إلى "الدور المحوري للتعاونيات الزراعية في توضيب الإنتاج وتسويقه".

من جهته، اعتبر هاني أنّ "مشكلة الجفاف تشكّل تحديًا كبيرًا، ومن المتوقع استمرارها في عام 2025"، داعيًا المزارعين إلى اعتماد زراعات حديثة ومتكيّفة مع التغيرات المناخية.

كما شدّد على "أهمية إنشاء سجل للمزارعين وبطاقة زراعية خاصة بكل منطقة لتكون قاعدة بيانات دقيقة"، لافتًا إلى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية و"إيجاد آليات فعّالة لتصريف الإنتاج المحلي وتعزيز سوق الخضار في المنطقة".

وسُبق اللقاء بحملة تسجيل المزارعين في السجل الزراعي الرسمي، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الدعم الموجّه للمزارعين.
