تدابير سير في محلّة راس النبع – شارع محمد الحوت

صـدر عـن لقوى الامن الداخلي ـ العامة البلاغ الآتي:

Advertisement

"ستقوم احدى الشركات المتعهدة بإجراء أعمال تزفيت حفريات بُنى تحتية في محلّة – شارع وذلك اعتباراً من الساعة 7:00 من تاريخ 1/11/2025 ولغاية الإنتهاء من الأعمال، دون قطع السّير في المكان المذكور.



لذلك يرجى من المواطنين التقيّد بتوجيهات رجال وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".