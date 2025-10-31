Advertisement

لبنان

تدابير سير في محلّة راس النبع – شارع محمد الحوت

Lebanon 24
31-10-2025 | 16:20
 صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
"ستقوم احدى الشركات المتعهدة بإجراء أعمال تزفيت حفريات بُنى تحتية في محلّة راس النبع – شارع محمد الحوت وذلك اعتباراً من الساعة 7:00 من تاريخ 1/11/2025 ولغاية الإنتهاء من الأعمال، دون قطع السّير في المكان المذكور.

لذلك يرجى من المواطنين التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
