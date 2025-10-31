Advertisement

لبنان

يواجه المرض الخبيث.. الطفل "سمسوم" بحاجة إلى مساعدة الأيادي البيضاء

Lebanon 24
31-10-2025 | 16:51
أطلقت بلدية درب السيم في الجنوب، نداءً عاماً عبر صفحتها على "فيسبوك" ناشدت فيه أصحاب الأيادي البيضاء التبرُّع للطفل "سمسوم" الذي يواجه المرض الخبيث بعد التشخيص بمرض أورام الخلايا الصعبية (Neuroblastomas).
وذكرت البلدية أن الطفل، وفق الأطباء، بحاجة إلى علاج يُسمّى "قرزيبا" وهو مُعتمدٌ في أوروبا وتبلغ تكلفته 250 ألف دولار أميركيّ.
 

للتبرع، يُرجى تحويل الأموال إلى حساب والدته سلام حجازي، الـWhish Money على: 96170730486+.
 
 

