يواجه المرض الخبيث.. الطفل "سمسوم" بحاجة إلى مساعدة الأيادي البيضاء

أطلقت بلدية في الجنوب، نداءً عاماً عبر صفحتها على " " ناشدت فيه أصحاب الأيادي البيضاء التبرُّع للطفل "سمسوم" الذي يواجه المرض الخبيث بعد التشخيص بمرض أورام الخلايا الصعبية (Neuroblastomas).

وذكرت البلدية أن الطفل، وفق الأطباء، بحاجة إلى علاج يُسمّى "قرزيبا" وهو مُعتمدٌ في وتبلغ تكلفته 250 ألف دولار أميركيّ.



للتبرع، يُرجى تحويل الأموال إلى حساب والدته سلام ، الـWhish Money على: 96170730486+.