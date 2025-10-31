شحادة: التحوّل الرقمي بات أولوية وطنية

Advertisement

خلال مشاركته في الاحتفال في ذكرى تأسيس جامعة ، أكّد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أنّ "الجامعة تجسّد إرث الرئيس الذي جعل من التعليم مدخلًا لبناء الإنسان والوطن".وأشار في كلمته إلى أنّ "التحوّل الرقمي بات أولوية وطنية وركيزة أساسية لاقتصاد "، لافتًا إلى أنّ " والذكاء الاصطناعي تعمل على تنفيذ خطة وطنية للتحوّل الرقمي تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وإطلاق مبادرات في مختلف القطاعات".كما شدّد شحادة على أهمية الشراكة بين الدولة والجامعات في مواكبة التطور التكنولوجي، مؤكدًا أنّ "الاستثمار في المهارات الرقمية والابتكار هو الطريق نحو بناء أكثر ازدهارًا واستقرارًا".وختم شحادة مهنئًا الجامعة في عيدها، داعيًا إلى "الاستمرار في حمل رسالة الرئيس : يصنع الإنسان، والإنسان يصنع الوطن".