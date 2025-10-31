Advertisement

لبنان

شحادة: التحوّل الرقمي بات أولوية وطنية

Lebanon 24
31-10-2025 | 16:30
خلال مشاركته في الاحتفال في ذكرى تأسيس جامعة رفيق الحريري، أكّد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أنّ "الجامعة تجسّد إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي جعل من التعليم مدخلًا لبناء الإنسان والوطن".
وأشار في كلمته إلى أنّ "التحوّل الرقمي بات أولوية وطنية وركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل"، لافتًا إلى أنّ "وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعمل على تنفيذ خطة وطنية للتحوّل الرقمي تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وإطلاق مبادرات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات".

كما شدّد شحادة على أهمية الشراكة بين الدولة والجامعات في مواكبة التطور التكنولوجي، مؤكدًا أنّ "الاستثمار في المهارات الرقمية والابتكار هو الطريق نحو بناء لبنان أكثر ازدهارًا واستقرارًا".

وختم شحادة مهنئًا الجامعة في عيدها، داعيًا إلى "الاستمرار في حمل رسالة الرئيس الشهيد رفيق الحريري: العلم يصنع الإنسان، والإنسان يصنع الوطن".
