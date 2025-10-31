21
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مصلحة زراعة عكّار تطلق عشرة طيور وزّ في بحيرة الكواشرة
Lebanon 24
31-10-2025
|
17:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت مصلحة زراعة عكّار بيانًا أعلنت فيه أنّها، وبالتعاون مع بلدية
الكواشرة
وبدعم من الجيش – فوج الحدود البرّي الأوّل، أطلقت عشرة طيور من نوع الوزّ في بحيرة الكواشرة، بعدما كان الفوج قد صادَرها في وقت سابق. وأوضحت المصلحة أنّها تولّت رعاية الطيور ومتابعة أوضاعها الصحية إلى أن تأكّدت من جاهزيتها للعودة إلى بيئتها الطبيعية.
Advertisement
وأكدت المصلحة أنّ
هذه المبادرة
تندرج ضمن جهودها المستمرة لحماية الطيور المائية وتعزيز التنوع البيولوجي في منطقة عكّار، بالتعاون مع الأجهزة الرسمية والبلديات والجمعيات البيئية، التزامًا بالقوانين التي تحظر صيد أو احتجاز الطيور البرّية، وتكرّس مبادئ الحفاظ على الحياة البرّية في
لبنان
.
مواضيع ذات صلة
بالصور: عودة طيور البجع الأبيض إلى بحيرة القرعون
Lebanon 24
بالصور: عودة طيور البجع الأبيض إلى بحيرة القرعون
01/11/2025 02:48:36
01/11/2025 02:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: جسم "غريب" يهبط بين جبال بيت ملات في عكار يُثير حيرة الأهالي
Lebanon 24
بالفيديو: جسم "غريب" يهبط بين جبال بيت ملات في عكار يُثير حيرة الأهالي
01/11/2025 02:48:36
01/11/2025 02:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع تكاليف الري وتلوث الآبار يهددان زراعة سهل عكار
Lebanon 24
ارتفاع تكاليف الري وتلوث الآبار يهددان زراعة سهل عكار
01/11/2025 02:48:36
01/11/2025 02:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مصلحة الزراعة في بعلبك تُتابع تسجيل المزارعين في السجل الزراعي
Lebanon 24
مصلحة الزراعة في بعلبك تُتابع تسجيل المزارعين في السجل الزراعي
01/11/2025 02:48:36
01/11/2025 02:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه المبادرة
الكواشرة
التزام
بادر
تابع
قد يعجبك أيضاً
شرطان لـ"إعادة الازدهار" إلى لبنان.. وزير الاقتصاد يحددهما
Lebanon 24
شرطان لـ"إعادة الازدهار" إلى لبنان.. وزير الاقتصاد يحددهما
18:00 | 2025-10-31
31/10/2025 06:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
17:55 | 2025-10-31
31/10/2025 05:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس براك.. مسؤول أميركي كبير سيزور لبنان قريباً
Lebanon 24
ليس براك.. مسؤول أميركي كبير سيزور لبنان قريباً
17:41 | 2025-10-31
31/10/2025 05:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
17:26 | 2025-10-31
31/10/2025 05:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن مخيم شاتيلا.. هكذا هربَ "تجار المخدرات"
Lebanon 24
مفاجأة عن مخيم شاتيلا.. هكذا هربَ "تجار المخدرات"
17:18 | 2025-10-31
31/10/2025 05:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
02:30 | 2025-10-31
31/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:00 | 2025-10-31
شرطان لـ"إعادة الازدهار" إلى لبنان.. وزير الاقتصاد يحددهما
17:55 | 2025-10-31
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
17:41 | 2025-10-31
ليس براك.. مسؤول أميركي كبير سيزور لبنان قريباً
17:26 | 2025-10-31
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
17:18 | 2025-10-31
مفاجأة عن مخيم شاتيلا.. هكذا هربَ "تجار المخدرات"
16:51 | 2025-10-31
يواجه المرض الخبيث.. الطفل "سمسوم" بحاجة إلى مساعدة الأيادي البيضاء
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 02:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 02:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
01/11/2025 02:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24