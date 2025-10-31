Advertisement

لبنان

مصلحة زراعة عكّار تطلق عشرة طيور وزّ في بحيرة الكواشرة

Lebanon 24
31-10-2025 | 17:16
Doc-P-1436608-638975495675439759.png
Doc-P-1436608-638975495675439759.png photos 0
أصدرت مصلحة زراعة عكّار بيانًا أعلنت فيه أنّها، وبالتعاون مع بلدية الكواشرة وبدعم من الجيش – فوج الحدود البرّي الأوّل، أطلقت عشرة طيور من نوع الوزّ في بحيرة الكواشرة، بعدما كان الفوج قد صادَرها في وقت سابق. وأوضحت المصلحة أنّها تولّت رعاية الطيور ومتابعة أوضاعها الصحية إلى أن تأكّدت من جاهزيتها للعودة إلى بيئتها الطبيعية.
وأكدت المصلحة أنّ هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها المستمرة لحماية الطيور المائية وتعزيز التنوع البيولوجي في منطقة عكّار، بالتعاون مع الأجهزة الرسمية والبلديات والجمعيات البيئية، التزامًا بالقوانين التي تحظر صيد أو احتجاز الطيور البرّية، وتكرّس مبادئ الحفاظ على الحياة البرّية في لبنان.
