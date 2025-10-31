مصلحة زراعة عكّار تطلق عشرة طيور وزّ في بحيرة الكواشرة

Advertisement

أصدرت مصلحة زراعة عكّار بيانًا أعلنت فيه أنّها، وبالتعاون مع بلدية وبدعم من الجيش – فوج الحدود البرّي الأوّل، أطلقت عشرة طيور من نوع الوزّ في بحيرة الكواشرة، بعدما كان الفوج قد صادَرها في وقت سابق. وأوضحت المصلحة أنّها تولّت رعاية الطيور ومتابعة أوضاعها الصحية إلى أن تأكّدت من جاهزيتها للعودة إلى بيئتها الطبيعية.وأكدت المصلحة أنّ تندرج ضمن جهودها المستمرة لحماية الطيور المائية وتعزيز التنوع البيولوجي في منطقة عكّار، بالتعاون مع الأجهزة الرسمية والبلديات والجمعيات البيئية، التزامًا بالقوانين التي تحظر صيد أو احتجاز الطيور البرّية، وتكرّس مبادئ الحفاظ على الحياة البرّية في .