مفاجأة عن مخيم شاتيلا.. هكذا هربَ "تجار المخدرات"

كشفت معلومات " " أنَّ بعض أوكار المخدرات في مخيم كانت متصلة ببعضها البعض، مشيرة إلى أن هناك سلالم حديدية كانت موجودة بين المنازل لتسهيل الانتقال في ما بينها.

Advertisement