لبنان

مفاجأة عن مخيم شاتيلا.. هكذا هربَ "تجار المخدرات"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
31-10-2025 | 17:18
كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ بعض أوكار المخدرات في مخيم شاتيلا كانت متصلة ببعضها البعض، مشيرة إلى أن هناك سلالم حديدية كانت موجودة بين المنازل لتسهيل الانتقال في ما بينها.
وأوضحت المعلومات أن تجار المخدرات أقدموا على إنشاء ممرات خفية بين المنازل حيث جرى استخدامها للهرب من المخيم مؤخراً إلى وجهات مجهولة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان24

شاتيلا

أوكا

خاص "لبنان 24"

