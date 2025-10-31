ليس براك.. مسؤول أميركي كبير سيزور لبنان قريباً

ذكرت وكالة " "، اليوم الجمعة، أنَّ وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي سيقوم بجولة إلى المنطقة وأوروبا اليوم الجمعة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس لزيادة الضغط على .

وجاء في بيان أن هيرلي، وهو أكبر مسؤول عن في وزارة الخزانة، سيزور في الأيام المقبلة والإمارات وتركيا ولبنان، في أول جولة له إلى منذ توليه منصبه.



وبعد توليه منصبه لولاية ثانية، أعاد فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران، التي تشمل مساعي منع من تطوير سلاح نووي.

وقال هيرلي في البيان: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن أنشطة إيران الإرهابية والمزعزعة للاستقرار يجب أن تُواجه بضغوط متواصلة ومنسقة".