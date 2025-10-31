21
لبنان
ليس براك.. مسؤول أميركي كبير سيزور لبنان قريباً
Lebanon 24
31-10-2025
|
17:41
A-
A+
ذكرت وكالة "
رويترز
"، اليوم الجمعة، أنَّ
وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي سيقوم بجولة إلى المنطقة وأوروبا اليوم الجمعة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس
دونالد ترامب
لزيادة الضغط على
إيران
.
وجاء في بيان أن هيرلي، وهو أكبر مسؤول عن
العقوبات
في وزارة الخزانة، سيزور في الأيام المقبلة
إسرائيل
والإمارات وتركيا ولبنان، في أول جولة له إلى
الشرق الأوسط
منذ توليه منصبه.
وبعد توليه منصبه لولاية ثانية، أعاد
ترامب
فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران، التي تشمل مساعي منع
طهران
من تطوير سلاح نووي.
وقال هيرلي في البيان: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن أنشطة إيران الإرهابية والمزعزعة للاستقرار يجب أن تُواجه بضغوط متواصلة ومنسقة".
وأضاف: "أتطلع إلى الاجتماع مع شركائنا لتنسيق جهودنا لحرمان طهران ووكلائها من الوصول إلى الموارد المالية التي يعتمدون عليها للتهرب من العقوبات الدولية وتمويل العنف وتقويض الاستقرار في المنطقة".
(رويترز)
