Advertisement

كتبت جويل بو يونس في" الديار": فهم من اجواء لقاءات الموفدين في ، انها حملت رسالة واضحة وان لم تكن باللغة التهديدية بل التحذيرية مفادها: "جدوا الطريقة الفضلى لنزع سلاح الان من دون اي تأخير والا تصعيد محتمل".بهذه الجملة، يمكن اختصار مضمون ما اتى به الموفدون ولو ان الدور المصري يختلف هنا عن من حيث ابداء رشاد استعداد بلاده التي كان لها الدور الاساس بالتوصل إلى اتفاق في غزة وقمة شرم الشيخ للسلام، للدخول على خط الوساطة بين واسرائيل ان رغبت بيروت بذلك تسهيلا لمهمة التفاوض المطلوب لحل المسائل العالقة بين الطرفين.وفيما نفى مصدر موثوق به ان يكون الموفد المصري الذي كان التقى ، قد حمل معه مبادرة واضحة المعالم، كشف المصدر ان نقل للبنان ان اسرائيل مستعدة للقيام باي خطوة لتدمير سلاح حزب الله فيما لو لم يفعل لبنان ذلك، وقد وصف الوضع الراهن بالخطِر، وحث المسؤولين اللبنانيين على التقاط زمام المبادرة والتوصل إلى حل سريع باعتبار ان تريد ان يتجنب لبنان اي انفجار جديد. ولخص المصدر فحوى الزيارة المصرية بالقول: "الموفد المصري حمل معه" نصيحة ثمينة" بوجوب التوصل إلى حل يخفف التشنج لان ردات الفعل الاسرائيلية غير مضمونة ولا سيما ان نتانياهو مستشرس ومستقو".اما اميركيا، فكشفت مصادر متابعة ان اورتاغوس كانت واضحة امام السمؤوولين داعية اياهم للذهاب الى تفاوض مع اسرائيل مهما كان شكله فاما التفاوض المباشر او غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم، لكن مع تطعيمها بمدنيين او مسؤولين رفيعي المستوى. وقد حذرت اورتاغوس من ان التباطؤ بنزع السلاح قد يعيد البلاد الى مواجهة احتمالات تصعيد خطِر وحرب شاملة.وفي بعض تفاصيل اللقاءات، لفتت اوساط متابعة للاجتماعات التي عقدتها اورتاغوس مع المسؤولين الى ان الموفدة الاميركية تحدثت بـ 3 مسائل اساسية، بحيث عبرت اولا عن قلقها من استمرار الوضع على ما هو عليه في الجنوب داعية المسؤولين لمعالجة سريعة "لان صبر اسرائيل بدأ ينفد".والاخطر هو المسالة الثانية التي تحدثت عنها اورتاغوس امام المعنيين، اذ ابلغتهم بصريح العبارة بان "اسرائيل لن تنسحب من الجنوب ولن توقف عملياتها وكلما اشتبهت بهدف فهي ستعمد الى ضربه".وبحسب رواية الاوساط، فاورتاغوس تحدثت في الاطار نفسه في مختلف المقرات، اذ قالت على مسمع المعنيين ان اسرائيل تعتبر ان الجيش لا يقوم بمهامه كاملا وهي تشكك في مسألة الكشف على الاماكن التي يقال ان فيها ذخائر وان الامور وصلت باسرائيل حد طلب تفتيش المنازل والمساجد والمراكز الصحية معتبرة انها قد تكون مراكز لحزب الله. وتشير الاوساط الى ان اورتاغوس شرحت للمسؤولين ان اسرائيل تعتبر ان الدراجات التي تتنقل هي دراجات مسلحين لا من ابناء المدن الجنوبية او الحدودية. وابلغت الموفدة الاميركية المعنيين ايضا بان غير قادرة على اقناع اسرائيل بان هناك خطوات جدية تؤخذ لنزع السلاح. وبالتالي فالمطلوب هو تشدد اكثر وعمل جدي اكبر من قبل على حد تعبير اورتاغوس.وفي هذا الاطار، كشفت معلومات الديار ان الاجتماع الاخير للجنة الميكانيزم الذي شاركت فيه اورتاغوس بعد لقاءاتها مع المسؤولين لم يكن جيدا، وتحدثت مصادر مطلعة عن أن الجانب الاسرائيلي كان متشنجا واعتبر ان الجيش اللبناني لا يقوم بمهامه جديا، اذ يكتفي بالكشف فقط، علما ان الجانب اللبناني قدم عرضا واقعيا لما يقوم به الجيش في الجنوب وللصعوبات التي لا تزال تحول دون تنفيذ مهمته كاملة.وفيما لفتت المصادر الى ان الجانب الاميركي كان ألين هذه المرة داخل لجنة الميكانيزم، تفاجأت بالتشدد الذي عبر عنه الجانب الفرنسي والذي كان اقرب للجانب الاسرائيلي منه للبنان بطروحاته، فاعتبر ان التشدد اكثر والتفتيش الادق مطلوبان.وعليه، اكدت المصادر ان لا مفاعيل لاجتماع لجنة الميكانيزم الاخير، واكبر دليل هو ما حصل الخميس في بليدا التي تعتبر بلدة محررة.