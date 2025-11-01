Advertisement

لبنان

العلاقة بينهما تزداد سوءاً

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
01-11-2025 | 03:45
تتحدّث أوساط سياسية عن أنّ "العلاقة بين مرجعيّتين رئاسيّة وروحيّة تزداد سوءاً لأسباب عدّة في ظلّ التباعد بينهما"، في حين فشلت محاولة أحد النواب لجمع الرجلَين في الأيام الأخيرة.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

العلا

تابع
"خاص لبنان24"

