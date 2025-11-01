Advertisement

لبنان

مصلحة الزراعة في عكار تطلق طائر بومة في الطبيعة

Lebanon 24
01-11-2025 | 02:56
أصدرت مصلحة زراعة عكّار بيانا جاء فيه : "في إطار جهود وزارة الزراعة لحماية الحياة البرّية والحفاظ على التنوع البيولوجي، قامت مصلحة زراعة عكّار بإطلاق طائر بومة في الطبيعة بعد التأكد من سلامتها وجاهزيتها للعودة إلى بيئتها الطبيعية، وذلك بالتعاون مع فوج الحدود البرّي الأول في الجيش اللبناني.
وقد تمّ اختيار موقع الإطلاق بعد دراسة عدد من المناطق في عكّار، من بينها منطقة سبق أن تمّ رصد طيور بوم فيها، بما يوفّر البيئة المناسبة من حيث الغذاء والمأوى والهدوء اللازم لعيشها وتكاثرها.

تُعدّ البومة من الطيور الليلية المفيدة للبيئة، إذ تلعب دورًا مهمًا في مكافحة القوارض والآفات الزراعية. كما أنها من الأنواع المحمية بموجب قانون حماية الحياة البرّية رقم 580/2004 الذي يمنع صيدها أو احتجازها أو الاتجار بها.

ويأتي هذا النشاط في إطار التزام وزارة الزراعة بتطبيق القوانين وتعزيز الوعي حول أهمية حماية الطيور البرّية وصون توازن النظم البيئية في عكّار وسائر المناطق اللبنانية".
الجيش اللبناني

النظم البيئية

وزارة الزراعة

قانون حماية

اللبنانية

التزام

لبنان

عكار

