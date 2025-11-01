مصلحة الزراعة في عكار تطلق طائر بومة في الطبيعة

Advertisement

أصدرت مصلحة زراعة عكّار بيانا جاء فيه : "في إطار جهود لحماية الحياة البرّية والحفاظ على التنوع البيولوجي، قامت مصلحة زراعة عكّار بإطلاق طائر بومة في الطبيعة بعد التأكد من سلامتها وجاهزيتها للعودة إلى بيئتها الطبيعية، وذلك بالتعاون مع فوج الحدود البرّي الأول في .وقد تمّ اختيار موقع الإطلاق بعد دراسة عدد من المناطق في عكّار، من بينها منطقة سبق أن تمّ رصد طيور بوم فيها، بما يوفّر البيئة المناسبة من حيث الغذاء والمأوى والهدوء اللازم لعيشها وتكاثرها.تُعدّ البومة من الطيور الليلية المفيدة للبيئة، إذ تلعب دورًا مهمًا في مكافحة القوارض والآفات الزراعية. كما أنها من الأنواع المحمية بموجب الحياة البرّية رقم 580/2004 الذي يمنع صيدها أو احتجازها أو الاتجار بها.ويأتي هذا النشاط في إطار وزارة الزراعة بتطبيق القوانين وتعزيز الوعي حول أهمية حماية الطيور البرّية وصون توازن في عكّار وسائر المناطق ".