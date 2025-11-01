بعد إصابته أمس في حادث سير مروع على أوتوستراد المنية.. "أبو جهاد" يُفارق الحياة

Advertisement

توفي الحاج طلال المعروف بـ " " متأثراً بجراحه إثر تعرضه لحادث سير مروّع وقع أمس الجمعة بين سيارة وبيك أب على أوتوستراد في محلة عرمان، وفق ما أفادت مندوبية " ".وقد نُقل الراحل إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصاباته.