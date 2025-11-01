Advertisement

لبنان

بعد إصابته أمس في حادث سير مروع على أوتوستراد المنية.. "أبو جهاد" يُفارق الحياة

Lebanon 24
01-11-2025 | 05:22
توفي الحاج طلال إبراهيم حمادة المعروف بـ "أبو جهاد" متأثراً بجراحه إثر تعرضه لحادث سير مروّع وقع أمس الجمعة بين سيارة وبيك أب على أوتوستراد المنية في محلة عرمان، وفق ما أفادت مندوبية "لبنان 24".
وقد نُقل الراحل إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصاباته.
 
 
