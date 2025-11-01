فيلم عن "تفجير البيجر".. صحيفة كشفت عنه

نشرت صحيفة "تايمز أوف " تقريراً جديداً كشفت فيه إنّ عملية تفجير أجهزة "البيجر" التي شهدها عام 2024، تم تحويلها إلى فيلم تحت عنوان "تردُّد الخوف".

التقرير الذي ترجمهُ " " يقول إن "فريق التمثيل ضمّ عدداً من الممثلين مثل دورون بن ديفيد وإيتسيك كوهين والمغنية مارينا ماكسيميليان، وزوجة كوينتن تارانتينو، دانييلا بيك تارانتينو"، وأضاف: "الفيلم هو من إنتاج وإخراج داني أبيكاسر، المولود والمقيم في ، فيما السيناريو كتبهُ كوستا كونديلوبولوس".



في تصريح عبر صحيفة "ميديا لاين"، قال أبيكاسر: "أنا، كأي شخص سمع عن عملية أجهزة البيجر، وكنتُ منبهراً.. أن أتمكن من سرد قصة النجاح التي حصلت عبر تلك العملية، كان بمثابة حلم تحقق".



وفي 17 أيلول 2024، انفجرت آلاف أجهزة النداء التي يستخدمها عناصر " " في جميع أنحاء لبنان فجأةً، مما أدى إلى إصابة حامليها ومقتل أكثر من عشرين شخصاً. وفي اليوم التالي، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي أيضاً.



ولم تؤكد إسرائيل مشاركتها في العملية حتى شهر تشرين الثاني 2024، عندما أبلغ رئيس الوزراء حكومته بأنه أعطى الضوء الأخضر للعملية.



ووقعت انفجارات أجهزة النداء بعد ما يقرب من عام من الهجمات على إسرائيل من قبل "حزب الله" اللبناني، والتي بدأت بعد يوم من هجوم حركة " " في غزة على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023.