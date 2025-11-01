28
لبنان
فيلم عن "تفجير البيجر".. صحيفة كشفت عنه
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-11-2025
|
05:33
photos
نشرت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً كشفت فيه إنّ عملية تفجير أجهزة "البيجر" التي شهدها
لبنان
عام 2024، تم تحويلها إلى فيلم تحت عنوان "تردُّد الخوف".
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
يقول إن "فريق التمثيل ضمّ عدداً من الممثلين مثل دورون بن ديفيد وإيتسيك كوهين والمغنية مارينا ماكسيميليان، وزوجة كوينتن تارانتينو، دانييلا بيك تارانتينو"، وأضاف: "الفيلم هو من إنتاج وإخراج داني أبيكاسر، المولود
في إسرائيل
والمقيم في
الولايات المتحدة
، فيما السيناريو كتبهُ كوستا كونديلوبولوس".
في تصريح عبر صحيفة "ميديا لاين"، قال أبيكاسر: "أنا، كأي شخص سمع عن عملية أجهزة البيجر، وكنتُ منبهراً.. أن أتمكن من سرد قصة النجاح التي حصلت عبر تلك العملية، كان بمثابة حلم تحقق".
وفي 17 أيلول 2024، انفجرت آلاف أجهزة النداء التي يستخدمها عناصر "
حزب الله
" في جميع أنحاء لبنان فجأةً، مما أدى إلى إصابة حامليها ومقتل أكثر من عشرين شخصاً. وفي اليوم التالي، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي أيضاً.
ولم تؤكد إسرائيل مشاركتها في العملية حتى شهر تشرين الثاني 2024، عندما أبلغ رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
حكومته بأنه أعطى الضوء الأخضر للعملية.
ووقعت انفجارات أجهزة النداء بعد ما يقرب من عام من الهجمات على إسرائيل من قبل "حزب الله" اللبناني، والتي بدأت بعد يوم من هجوم حركة "
حماس
" في غزة على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023.
وفي أعقاب عملية تفجير "البيجر"، أفادت وسائل إعلام مختلفة أن الهجوم كان عملية استخباراتية إسرائيلية متطورة للغاية تم التخطيط لها على مدى سنوات، حيث تم خداع حزب الله لشراء الأجهزة المخترقة.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
