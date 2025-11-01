Advertisement

لبنان

فيلم عن "تفجير البيجر".. صحيفة كشفت عنه

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-11-2025 | 05:33
A-
A+

Doc-P-1436744-638975937533272286.jpg
Doc-P-1436744-638975937533272286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية تقريراً جديداً كشفت فيه إنّ عملية تفجير أجهزة "البيجر" التي شهدها لبنان عام 2024، تم تحويلها إلى فيلم تحت عنوان "تردُّد الخوف".
Advertisement
 

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "فريق التمثيل ضمّ عدداً من الممثلين مثل دورون بن ديفيد وإيتسيك كوهين والمغنية مارينا ماكسيميليان، وزوجة كوينتن تارانتينو، دانييلا بيك تارانتينو"، وأضاف: "الفيلم هو من إنتاج وإخراج داني أبيكاسر، المولود في إسرائيل والمقيم في الولايات المتحدة، فيما السيناريو كتبهُ كوستا كونديلوبولوس".
 

في تصريح عبر صحيفة "ميديا لاين"، قال أبيكاسر: "أنا، كأي شخص سمع عن عملية أجهزة البيجر، وكنتُ منبهراً.. أن أتمكن من سرد قصة النجاح التي حصلت عبر تلك العملية، كان بمثابة حلم تحقق".
 

وفي 17 أيلول 2024، انفجرت آلاف أجهزة النداء التي يستخدمها عناصر "حزب الله" في جميع أنحاء لبنان فجأةً، مما أدى إلى إصابة حامليها ومقتل أكثر من عشرين شخصاً. وفي اليوم التالي، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي أيضاً.
 

ولم تؤكد إسرائيل مشاركتها في العملية حتى شهر تشرين الثاني 2024، عندما أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكومته بأنه أعطى الضوء الأخضر للعملية.
 

ووقعت انفجارات أجهزة النداء بعد ما يقرب من عام من الهجمات على إسرائيل من قبل "حزب الله" اللبناني، والتي بدأت بعد يوم من هجوم حركة "حماس" في غزة على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023.
 

وفي أعقاب عملية تفجير "البيجر"، أفادت وسائل إعلام مختلفة أن الهجوم كان عملية استخباراتية إسرائيلية متطورة للغاية تم التخطيط لها على مدى سنوات، حيث تم خداع حزب الله لشراء الأجهزة المخترقة.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا حصل بعد "البيجر"؟ اتصالات "حزب الله" "غير آمنة"!
lebanon 24
01/11/2025 15:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيحصل نتنياهو على "العفو"؟ صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل
lebanon 24
01/11/2025 15:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من أمين عام "حزب الله" إلى جرحى تفجيرات "البيجر"... ماذا جاء فيها؟
lebanon 24
01/11/2025 15:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى تفجيرات "البيجر".. دعوة من "الحزب" لمناصريه
lebanon 24
01/11/2025 15:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

حزب الله

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:06 | 2025-11-01
09:00 | 2025-11-01
08:54 | 2025-11-01
08:46 | 2025-11-01
08:29 | 2025-11-01
08:14 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24