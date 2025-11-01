"مارك ضو" في أزمة!

يسعى النائب حالياً إلى ترتيب وضعه الانتخابي بعدما تلقى إشارات حاسمة من الحزب "التقدمي الإشتراكي" في عاليه بعدم دعمه عبر أي أصواتٍ على غرار ما حصل في انتخابات العام 2022، عندما قام "الإشتراكي" بتجيير أصواتٍ لصالح ضو في عاليه، ما مكّن لائحته من تحقيق الخرق الانتخابي بالمقعد الدرزي الثاني هناك.

