لبنان

"مارك ضو" في أزمة!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
01-11-2025 | 06:00
يسعى النائب مارك ضو حالياً إلى ترتيب وضعه الانتخابي بعدما تلقى إشارات حاسمة من الحزب "التقدمي الإشتراكي" في عاليه بعدم دعمه عبر أي أصواتٍ على غرار ما حصل في انتخابات العام 2022، عندما قام "الإشتراكي" بتجيير أصواتٍ لصالح ضو في عاليه، ما مكّن لائحته من تحقيق الخرق الانتخابي بالمقعد الدرزي الثاني هناك.
وعليه، يواجهُ ضو أزمةً حقيقية، إذ أنه سيخسر أكثر من 3500 صوت، وهو يراهن، بحسب المقربين منه، على  قدرته على تعويض هذا "الرصيد الضائع".
المصدر: خاص "لبنان 24"
