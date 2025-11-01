Advertisement

لبنان

سلام من معرض الصناعات اللبنانية: فتح الاسواق الخليجية أمام لبنان بات قريبا

Lebanon 24
01-11-2025 | 05:47
جال رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام مساء أمس في معرض الصناعات اللبنانية المقام في Seaside Arena، يرافقه وزير الصناعة جو عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني.
وتفقّد الرئيس سلام أجنحة المعرض واطّلع على مجموعة واسعة من المنتجات اللبنانية، معربًا عن إعجابه بالمستوى الرفيع الذي بلغته الصناعة الوطنية، سواء من حيث الجودة والمواصفات أو من حيث اعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج.

وفي دردشة مع الصحافيين، أكّد سلام أن "أهمية معرض الصناعات اللبنانية مضاعفة اليوم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، مشيرًا إلى أن "المعرض يوجّه رسالة واضحة بأن الصناعة اللبنانية ما زالت بخير رغم التحديات"، معربًا عن أمله في أن تحقق مزيدًا من الازدهار مع إعادة فتح الأسواق التقليدية أمامها.

وأضاف: "لا شك أننا نواجه العديد من الصعوبات، لكننا نسعى جاهدين لفتح الأسواق أمام الصناعات اللبنانية، ولا سيما الأسواق الخليجية"، كاشفًا أن لبنان بات قريبًا من تحقيق هذا الهدف، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس فؤاد السنيورة زار المعرض مع عدد من الوزراء والفاعليات الرسمية والقيادات الاقتصادية والنقابية والاجتماعية.

 
