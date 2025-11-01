بهاء الحريري في ذكرى ميلاد والده: ‏لن ننحني أمام من اغتالوا الحلم

Advertisement

كتب على منصة "اكس": "‏في مثل هذا اليوم من عام ١٩٤٤ وُلد رجل غيّر وجه ، رجل استثنائي في كل معنى الكلمة، لم يشبه أحدًا قبله، ولم يأتِ من يضاهيه بعده. ‏والدي، . ‏رجل الرؤية والإعمار، الذي لا تُمحى بصمته. أعاد بناء ما دمّرته الحروب، بالإيمان والعزيمة والأمل، ففتح أمام اللبنانيين طريقًا نحو وطن يُبنى بالعلم والعمل، لا بالفساد وسلطة السلاح. ‏اغتالوه لأنهم خافوا مشروعه، لأنهم أدركوا أن والمؤسسات الحقيقية ستُسقط منظومتهم الفاسدة. ‏لكنهم لم يفهموا أن الأفكار لا تُغتال، وأن الرجال يُستشهدون لتعيش الأوطان. ‏غاب الجسد، لكن الرسالة باقية. ‏واليوم، أحمل هذه الأمانة المقدّسة، بكل ما فيها من ثِقل وصعوبة وخطر، لأُكمل الطريق الذي بدأه والدي: طريق استعادة الدولة، واسترجاع السيادة، وبناء لبنان الحر المستقل".وتابع: "‏لن ننحني أمام من اغتالوا الحلم، ولن نصمت أمام من دمّروا الوطن. ‏سنواصل، بإيمان لا يتزعزع وعزيمة لا تلين، حتى يعود لبنان كما حلم به ، وطن الكرامة، والعلم، والحياة".