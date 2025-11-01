Advertisement

لبنان

بالصورة: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق طرابلس

Lebanon 24
01-11-2025 | 05:53
تشهد سماء مدينة طرابلس منذ صباح اليوم تحليقاً لطيران حربي إسرائيلي، في مشهد أثار قلق المواطنين الذين لاحظوا الطائرات تحلّق على علو مرتفع فوق أحياء المدينة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
صباح اليوم

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

