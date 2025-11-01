Advertisement

لبنان

الحجار: نلتزم بتنفيذ القانون في إجراء الانتخابات النيابية بموعدها

Lebanon 24
01-11-2025 | 06:42
قال وزير الداخلية أحمد الحجار: "نعمل على تهيئة المناخ الآمن لعودة السياح".
وأضاف في حديث لـ"الحدث": "نلتزم بتنفيذ القانون في إجراء الانتخابات النيابية بموعدها".
 
وتابع قائلاً: "القضاء على تهريب المخدرات أولوية لبنانية".
 
وتحدث الحجار عن اجتماعات تنسيقية بين سوريا ولبنان برعاية السعودية، مشيراً إلى أن "الوساطة السعودية أسهمت بنجاح التنسيق مع سوريا".
 
واعتبر أن تغيير النظام السوري أسهم بوضع حد لصناعة المخدرات في سوريا ولبنان، لافتاً إلى أن  هناك جدية من الدولة لبسط نفوذها على كامل مساحة لبنان
وزير الداخلية

أحمد الحجار

ساحة لبنان

السعودية

السعود

القضاء

