25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مسؤولون في المعهد العربي للتخطيط في الكويت زاروا معرض رشيد كرامي الدولي
Lebanon 24
01-11-2025
|
07:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
المدير العام
للمعهد العربي للتخطيط في الكويت الدكتور عادل عبدالله الوقيان، والمدير الإداري للمعهد كريم درويش، والدكتور عبدالرزاق القرحاني، معرض رشيد كرامي الدولي حيث عقد لقاء تنموي موسع ضم رئيس مجلس إدارة المعرض المدير العام الدكتور هاني شعراني، رئيس بلدية
طرابلس
الدكتور عبدالحميد كريمة، رئيس إتحاد بلديات الفيحاء الدكتور وائل زمرلي،
نائب رئيس
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال إبراهيم فوز، رئيس المنطقة الاقتصادية الدكتور حسان ضناوي، النائب السابق الدكتور علي دوريش، مدير
مصرف لبنان
- فرع
الشمال
الدكتور صفوان ضناوي، الدكتور جمال كريم، نائب نقيب محرري الصحافة
اللبنانية
غسان
ريفي
.
Advertisement
وكان اللقاء مناسبة للبحث في مشاريع طرابلس التنموية كما قدم الدكتور هاني شعراني لمحة عن معرض رشيد كرامي الدولي والرؤية المستقبلية التي تخوله أن يلعب دورا محوريا في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
افتتاح موسم الأوركسترا الشرق - عربية من معرض رشيد كرامي الدولي
Lebanon 24
افتتاح موسم الأوركسترا الشرق - عربية من معرض رشيد كرامي الدولي
01/11/2025 18:24:58
01/11/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة لبنانية إلى سلطنة عُمان لبحث تطوير معرض رشيد كرامي الدولي
Lebanon 24
زيارة لبنانية إلى سلطنة عُمان لبحث تطوير معرض رشيد كرامي الدولي
01/11/2025 18:24:58
01/11/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة لدخول معرض رشيد كرامي الدولي
Lebanon 24
رسوم جديدة لدخول معرض رشيد كرامي الدولي
01/11/2025 18:24:58
01/11/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. سلامة يبحث تطوير معرض رشيد كرامي الدولي
Lebanon 24
في طرابلس.. سلامة يبحث تطوير معرض رشيد كرامي الدولي
01/11/2025 18:24:58
01/11/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أفراح ومناسبات
المدير العام
مصرف لبنان
نائب رئيس
اللبنانية
المستقبل
طرابلس
الصحاف
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا تضغط أميركا على لبنان بدلاً من التفاوض مع إيران؟
Lebanon 24
لماذا تضغط أميركا على لبنان بدلاً من التفاوض مع إيران؟
12:01 | 2025-11-01
01/11/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
Lebanon 24
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
11:52 | 2025-11-01
01/11/2025 11:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
Lebanon 24
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
11:16 | 2025-11-01
01/11/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: نأمل أن يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لتنفذ التزاماتها
Lebanon 24
الحجار: نأمل أن يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لتنفذ التزاماتها
11:10 | 2025-11-01
01/11/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بازار الحرب والتصعيد.. صغط سياسي ام إحتمال جدّي؟
Lebanon 24
بازار الحرب والتصعيد.. صغط سياسي ام إحتمال جدّي؟
11:01 | 2025-11-01
01/11/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
14:37 | 2025-10-31
31/10/2025 02:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زواج إبنة السيّدة بهيّة الحريري... شاهدوا هذه الصور من عرسها
Lebanon 24
زواج إبنة السيّدة بهيّة الحريري... شاهدوا هذه الصور من عرسها
06:32 | 2025-11-01
01/11/2025 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق
Lebanon 24
قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق
07:33 | 2025-11-01
01/11/2025 07:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
17:26 | 2025-10-31
31/10/2025 05:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:01 | 2025-11-01
لماذا تضغط أميركا على لبنان بدلاً من التفاوض مع إيران؟
11:52 | 2025-11-01
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
11:16 | 2025-11-01
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
11:10 | 2025-11-01
الحجار: نأمل أن يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لتنفذ التزاماتها
11:01 | 2025-11-01
بازار الحرب والتصعيد.. صغط سياسي ام إحتمال جدّي؟
10:34 | 2025-11-01
الجيش يوفف مطلوباً في الشراونة - بعلبك
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24