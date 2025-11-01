مسؤولون في المعهد العربي للتخطيط في الكويت زاروا معرض رشيد كرامي الدولي

Advertisement

زار للمعهد العربي للتخطيط في الكويت الدكتور عادل عبدالله الوقيان، والمدير الإداري للمعهد كريم درويش، والدكتور عبدالرزاق القرحاني، معرض رشيد كرامي الدولي حيث عقد لقاء تنموي موسع ضم رئيس مجلس إدارة المعرض المدير العام الدكتور هاني شعراني، رئيس بلدية الدكتور عبدالحميد كريمة، رئيس إتحاد بلديات الفيحاء الدكتور وائل زمرلي، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال إبراهيم فوز، رئيس المنطقة الاقتصادية الدكتور حسان ضناوي، النائب السابق الدكتور علي دوريش، مدير - فرع الدكتور صفوان ضناوي، الدكتور جمال كريم، نائب نقيب محرري الصحافة غسان .وكان اللقاء مناسبة للبحث في مشاريع طرابلس التنموية كما قدم الدكتور هاني شعراني لمحة عن معرض رشيد كرامي الدولي والرؤية المستقبلية التي تخوله أن يلعب دورا محوريا في المنطقة.