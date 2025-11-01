مؤتمر في زحلة بحث في فوائد القنّب الزراعي والتحديات القانونية برعاية وزير الزراعة

Advertisement

عقد في مستشفى تل شيحا – زحلة، ، مؤتمر بعنوان: "القنّب الزراعي بين الفوائد الاقتصادية والطبية والتحديات القانونية"، بدعوة من نادي ليونز زحلة الكرمة، وبالتعاون مع جمعية أندية الليونز الدولية – المنطقة 351 (لبنان، ، فلسطين)، والهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنّب للاستخدام الطبي والصناعي.وبرعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلاً بمستشاره الحاكم السابق فادي غانم.وحضرت المؤتمر شخصيات رسمية ودينية وطبية وقانونية واقتصادية، من بينهم: رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، النائبان عقيص وسليم عون، الحاكم الليون ميشال حسون، نائب الحاكم الأول إلياس أنطونيوس، نائب الحاكم الثاني كارول الراسي الحاج شاهين، الحاكم السابق مرشد الحاج شاهين، رئيسة نادي ليونز زحلة الكرمة هلا زرزور، رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنّب الدكتور داني فاضل، لمستشفى تل شيحا الدكتور مروان خاطر، رئيس تجمّع نقباء المهن الصحية البروفيسور يوسف بخّاش، ورئيس جمعية "نسروتو" الأب مروان غانم، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الصحية وجمعيات المجتمع المدني.افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، تلتها كلمة ترحيبية للصحافي صبحي منذر ياغي، وكلمة رئيسة لجنة إدراك خطر المخدرات الليون ساندرا عندس التي استعرضت أهداف المؤتمر، وكلمة رئيسة نادي ليونز زحلة الكرمة هلا زرزور، قبل أن يلقي الحاكم الليون ميشال حسون كلمة أكد فيها " أندية الليونز بالعمل إلى جانب كل المبادرات التي تحمي الشباب وتعزز الوعي والمسؤولية".غانموألقى ممثل وزير الزراعة كلمة شددً فيها "على اهتمام وزارة الزراعة بالمحاصيل الزراعية المبتكرة ذات القيمة المضافة لما لها من دور في تعزيز الاقتصاد الزراعي، دعم التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة"، مؤكدًا أن "القنّب الزراعي يعد من المحاصيل الواعدة في هذا الإطار".وقال: "ان القنّب الزراعي يمتلك فوائد طبية مثبتة علمياً، منها دوره في تخفيف الألم المزمن، ودعم العلاجات العصبية، والمساهمة في الصناعات الدوائية والتجميلية. كما يمكن أن يشكّل رافعة اقتصادية من خلال تطوير الصناعات الزراعية المتجددة والصديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين دخل المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني."وشدّد على أن "الوزارة تدرك التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بزراعة القنّب واستخدامه"، مثمنًا "جهود الهيئة الناظمة لزراعة القنّب برئاسة الدكتور داني فاضل في تنظيم هذا القطاع ضمن أطر علمية وقانونية واضحة تضمن التوازن بين الفوائد وحماية المجتمع"، مضيفا "نجاح أي مشروع وطني من هذا النوع يعتمد على التعاون الوثيق بين الدولة، الجمعيات، القطاع الخاص، والجهات الأكاديمية. ونثمن الدور الرائد الذي تقوم به جمعية أندية الليونز الدولية ونادي ليونز زحلة الكرمة في نشر الوعي الصحي والاجتماعي ودعم المبادرات الوطنية التي تعزز التنمية المستدامة."وختم غانم كلمته بالتأكيد "أن وزارة الزراعة ستواصل دعم المبادرات التي تجمع بين والمعرفة والتنمية المستدامة، بهدف جعل الزراعة ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني ومصدراً للفوائد الطبية والاجتماعية ضمن الأطر القانونية والضوابط الوطنية والدولية".بدوره، شدد المطران "أهمية التوازن بين الفوائد الاقتصادية والطبية للقنّب وحماية القيم الأخلاقية والقانونية"، مؤكداً أن "المؤتمر يشكّل منصة وطنية للحوار العلمي والمسؤول حول كيفية تحويل القنّب من مصدر خطر إلى فرصة للتنمية المستدامة". وقال: "القنّب، الذي ارتبط في الوعي العام بالاستخدامات غير المشروعة، يحمل إمكانات واعدة في الطب والصناعة إذا ما أُحسن تنظيمه وتشريعه ومراقبته. ومن واجب الدولة والمجتمع أن يوجها هذا القطاع بطريقة قانونية وأخلاقية واضحة، تضمن الفائدة العامة وتحمي الإنسان من الاستغلال والإدمان."وأضاف: "نؤمن أن الاقتصاد لا ينفصل عن الأخلاق، والطب لا ينفصل عن كرامة الإنسان، وأن القانون يُكتب فقط لخدمة العدالة والحياة. فلنضع العلم في خدمة الإنسان لا الإنسان في خدمة المصالح."وختم: "أشكر جميع المنظمين والمشاركين، وأتمنى أن تكون نتائج هذا المؤتمر خطوة مسؤولة نحو رؤية متوازنة تحترم الإنسان، وتخدم الوطن، وتفتح آفاقًا جديدة للزراعة والطب في إطار من القيم والالتزام بالقانون".وتضمنت فعاليات المؤتمر مداخلات علمية لكل من البروفيسور يوسف بخّاش، الأب مروان غانم، والدكتور داني فاضل، تناولت الأبعاد الطبية، الاقتصادية، والقانونية للقنّب الزراعي، وسبل تنظيمه بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.واختتم المؤتمر بتبادل النقاشات حول التوصيات وآليات متابعة نتائجها، مؤكدين "أهمية استمرار هذه اللقاءات العلمية التي تجمع القطاعين العام والخاص لتعزيز الزراعة المستدامة والمبتكرة في ".