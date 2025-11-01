29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأولى من نوعها في لبنان.. مفاجأة فريدة داخل المسارح اللبنانية
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
01-11-2025
|
15:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ
مسرح مونو
تنفيذ مشروع جديد يتيح لفئةٍ من الجمهور خوض التجربة المسرحية كاملةً عبر الوصف السمعي المباشر قبل
العرض
واثناءه مع جولات لمس للتعرّف إلى الخشبة والملابس والإكسسوارات، وذلك ضمن برنامج أُعلن عنه للجمهور باعتباره تحوّلًا تشغيليًا لا مجرد فعالية عابرة.
Advertisement
عمليًا، يحصل الحضور من ذوي الإعاقة البصرية على سماعات لاسلكية يتابعون عبرها سردًا حيًا يصف الحركة والإيماءات والديكور وتحوّلات المشهد، من دون التدخّل في الحوار الأصلي. هذه التقنية تُعرَّف للجمهور بمواد إرشادية مختصرة ومنسّقة مع طاقم القاعة قبل الدخول.
الخطوة هذه تأتي في سياق تمكين كافة فئات المجتمع، من المشاركة في الاحداث الثقافية، حيث ستُدرج كخدمةٍ متكرّرة في عروض مُعيّنة ضمن الموسم، على أن تُستكمل بمرحلة ثانية لإتاحة الترجمة بلغة الإشارة من مواقع محددة داخل الصالة، ما يوسّع الشمولية لتطال كافة الفئات.
متابعون قالوا لـ"
لبنان24
" بأنها " الخطوة الأولى من نوعها في
لبنان
" على مستوى تطبيق الوصف السمعي داخل مسرح تشغيلي قائم.
وتأتي المبادرة في لحظة تبحث فيها الصالات
اللبنانية
عن جمهور جديد وعدالة وصول أوسع، من خلال إدخال تقنية الوصف السمعي، مصحوبة بجولات لمس قبل العرض، ما يعني تغييرًا في طريقة استقبال الجمهور وتنظيم الحركة داخل القاعة، وتدريب فريق صغير على التعليق الفوري وفق بروتوكولات معروفة في هذا المجال.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
المرتضى: العلاقات الروسية - اللبنانية فريدة في نوعها بين الأمم
Lebanon 24
المرتضى: العلاقات الروسية - اللبنانية فريدة في نوعها بين الأمم
02/11/2025 14:25:57
02/11/2025 14:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: صواريخ "كروز" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية منتج فريد من نوعه لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم
Lebanon 24
بوتين: صواريخ "كروز" الروسية التي تعمل بالطاقة النووية منتج فريد من نوعه لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم
02/11/2025 14:25:57
02/11/2025 14:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدات أميركية أولى من نوعها لدعم الجيش في مهمته
Lebanon 24
مساعدات أميركية أولى من نوعها لدعم الجيش في مهمته
02/11/2025 14:25:57
02/11/2025 14:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش داخل مخيم شاتيلا: خطوة حاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش داخل مخيم شاتيلا: خطوة حاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات
02/11/2025 14:25:57
02/11/2025 14:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مسرح مونو
بروتوكول
لبنان24
الملا
العرض
شمولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:14 | 2025-11-02
02/11/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
Lebanon 24
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
08:08 | 2025-11-02
02/11/2025 08:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
Lebanon 24
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
07:49 | 2025-11-02
02/11/2025 07:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
Lebanon 24
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
07:46 | 2025-11-02
02/11/2025 07:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
Lebanon 24
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
07:46 | 2025-11-02
02/11/2025 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
08:14 | 2025-11-02
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:08 | 2025-11-02
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
07:49 | 2025-11-02
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
07:46 | 2025-11-02
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
07:46 | 2025-11-02
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
07:42 | 2025-11-02
تصريح جديد لنتنياهو عن لبنان.. ماذا قال؟
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24