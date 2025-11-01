الأولى من نوعها في لبنان.. مفاجأة فريدة داخل المسارح اللبنانية

Advertisement

عمليًا، يحصل الحضور من ذوي الإعاقة البصرية على سماعات لاسلكية يتابعون عبرها سردًا حيًا يصف الحركة والإيماءات والديكور وتحوّلات المشهد، من دون التدخّل في الحوار الأصلي. هذه التقنية تُعرَّف للجمهور بمواد إرشادية مختصرة ومنسّقة مع طاقم القاعة قبل الدخول.الخطوة هذه تأتي في سياق تمكين كافة فئات المجتمع، من المشاركة في الاحداث الثقافية، حيث ستُدرج كخدمةٍ متكرّرة في عروض مُعيّنة ضمن الموسم، على أن تُستكمل بمرحلة ثانية لإتاحة الترجمة بلغة الإشارة من مواقع محددة داخل الصالة، ما يوسّع الشمولية لتطال كافة الفئات.متابعون قالوا لـ" " بأنها " الخطوة الأولى من نوعها في " على مستوى تطبيق الوصف السمعي داخل مسرح تشغيلي قائم.وتأتي المبادرة في لحظة تبحث فيها الصالات عن جمهور جديد وعدالة وصول أوسع، من خلال إدخال تقنية الوصف السمعي، مصحوبة بجولات لمس قبل العرض، ما يعني تغييرًا في طريقة استقبال الجمهور وتنظيم الحركة داخل القاعة، وتدريب فريق صغير على التعليق الفوري وفق بروتوكولات معروفة في هذا المجال.