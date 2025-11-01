Advertisement

لبنان

الأولى من نوعها في لبنان.. مفاجأة فريدة داخل المسارح اللبنانية

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
01-11-2025 | 15:50
بدأ مسرح مونو تنفيذ مشروع جديد يتيح لفئةٍ من الجمهور خوض التجربة المسرحية كاملةً عبر الوصف السمعي المباشر قبل  العرض واثناءه مع جولات لمس للتعرّف إلى الخشبة والملابس والإكسسوارات، وذلك ضمن برنامج أُعلن عنه للجمهور باعتباره تحوّلًا تشغيليًا لا مجرد فعالية عابرة.
عمليًا، يحصل الحضور من ذوي الإعاقة البصرية على سماعات لاسلكية يتابعون عبرها سردًا حيًا يصف الحركة والإيماءات والديكور وتحوّلات المشهد، من دون التدخّل في الحوار الأصلي. هذه التقنية تُعرَّف للجمهور بمواد إرشادية مختصرة ومنسّقة مع طاقم القاعة قبل الدخول.

الخطوة هذه تأتي في سياق تمكين كافة فئات المجتمع، من المشاركة في الاحداث الثقافية، حيث ستُدرج كخدمةٍ متكرّرة في عروض مُعيّنة ضمن الموسم، على أن تُستكمل بمرحلة ثانية لإتاحة الترجمة بلغة الإشارة من مواقع محددة داخل الصالة، ما يوسّع الشمولية لتطال كافة الفئات.

متابعون قالوا لـ"لبنان24" بأنها " الخطوة الأولى من نوعها في لبنان" على مستوى تطبيق الوصف السمعي داخل مسرح تشغيلي قائم.

وتأتي المبادرة في لحظة تبحث فيها الصالات اللبنانية عن جمهور جديد وعدالة وصول أوسع، من خلال إدخال تقنية الوصف السمعي، مصحوبة بجولات لمس قبل العرض، ما يعني تغييرًا في طريقة استقبال الجمهور وتنظيم الحركة داخل القاعة، وتدريب فريق صغير على التعليق الفوري وفق بروتوكولات معروفة في هذا المجال.
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

