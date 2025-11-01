آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني

جدد سفير دولة لدى الجمهورية محمد الأسعد التأكيد على دولة فلسطين بسيادة واستقرار الشقيق.

وفي تصريح له، اليوم السبت، أعلن الأسعد أَّن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر توجيهات مباشرة لممثله الخاص ياسر عباس بمتابعة قضية مقتل الشاب اللبناني ايليو ابو حنا الذي قتل في مخيم شاتيلا وتسليم المشتبه بهم الى الجهات اللبنانية المختصة".

وأكد الأسعد أنه "تم تسليم 7 اشخاص من المشتبه بهم الى مخابرات الجيش"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على ملاحقة باقي المشتبه بهم بالتنسيق على أعلى مستوى مع مخابرات الجيش وكافة اللبنانية لتقديمهم إلى العدالة".



وأشار الأسعد الى مقتل المواطنة اللبنانية نانسي على يد تاجر مخدرات لبناني في اليوم التالي من مقتل الشاب ابو حنا وقد تم تسليم خمسة من المشتبه بهم والشهود إلى الأجهزه الأمنية اللبنانية.



كذلك، قال الأسعد أن الأجهزة الأمنية سلمت كمية كبيرة من المخدرات للجيش اللبناني تم ضبتها على أثر اقتحام القوة الأمنية الفلسطينية لبعض الأماكن في المخيم.



وفي بيانه، أدان الأسعد جريمة مقتل أبو حنا على "أيدي مسلحين ليسوا تابعين للأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما وأدان كل جريمة قتل سواء كان الضحية لبنانياً ام فلسطينياً"، مؤكداً احترام احكام القانون اللبناني.



وأعرب الأسعد عن تعازيه لعائلة الشاب ابو حنا، مؤكداً النية الصادقة بتقديم واجب العزاء للعائلة والشعب اللبناني، وأضاف: "بهذه المناسبة نؤكد على احترامنا للسيادة اللبنانية، وحصرية السلاح بيد الدولة، وحرصنا على الامن والسلم في لبنان، واقامة افضل العلاقات مع الشعب اللبناني".



كذلك، شدّد الأسعد على المضي قدماً في تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات والالتزام ببسط سلطة على كافة اراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية.