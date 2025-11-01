Advertisement

لبنان

آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني

Lebanon 24
01-11-2025 | 15:56
A-
A+
Doc-P-1436906-638976312280087101.jfif
Doc-P-1436906-638976312280087101.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد التأكيد على التزام دولة فلسطين بسيادة واستقرار لبنان الشقيق.
Advertisement
 

وفي تصريح له، اليوم السبت، أعلن الأسعد أَّن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر توجيهات مباشرة لممثله الخاص ياسر عباس بمتابعة قضية مقتل الشاب اللبناني ايليو ابو حنا الذي قتل في مخيم شاتيلا وتسليم المشتبه بهم الى الجهات اللبنانية المختصة".
 
 
وأكد الأسعد أنه "تم تسليم 7 اشخاص من المشتبه بهم الى مخابرات الجيش"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على ملاحقة باقي المشتبه بهم بالتنسيق على أعلى مستوى مع مخابرات الجيش وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية لتقديمهم إلى العدالة".
 

وأشار الأسعد الى مقتل المواطنة اللبنانية نانسي على يد تاجر مخدرات لبناني في اليوم التالي من مقتل الشاب ابو حنا وقد تم تسليم خمسة من المشتبه بهم والشهود إلى الأجهزه الأمنية اللبنانية. 
 

كذلك، قال الأسعد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلمت كمية كبيرة من المخدرات للجيش اللبناني تم ضبتها على أثر اقتحام القوة الأمنية الفلسطينية لبعض الأماكن في المخيم. 
 

وفي بيانه، أدان الأسعد جريمة مقتل أبو حنا على "أيدي مسلحين ليسوا تابعين للأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما وأدان كل جريمة قتل سواء كان الضحية لبنانياً ام فلسطينياً"، مؤكداً احترام احكام القانون اللبناني.
 

وأعرب الأسعد عن تعازيه لعائلة الشاب ابو حنا، مؤكداً النية الصادقة بتقديم واجب العزاء للعائلة والشعب اللبناني، وأضاف: "بهذه المناسبة نؤكد على احترامنا للسيادة اللبنانية، وحصرية السلاح بيد الدولة، وحرصنا على الامن والسلم الاهلي في لبنان، واقامة افضل العلاقات مع الشعب اللبناني".
 

كذلك، شدّد الأسعد على المضي قدماً في تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات والالتزام ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية.
 

ولفت الأسعد الى أهمية وضرورة استمرار التعاون والتنسيق من أجل دخول مواد الترميم والادوات المنزلية الى المخيمات الفلسطينية والعمل على حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية.
مواضيع ذات صلة
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني أدانت الجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا
lebanon 24
02/11/2025 14:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي أدان جريمة قتل الشاب أبو حنا: لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية
lebanon 24
02/11/2025 14:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يندّد باغتيال إيليو أبو حنا ويطالب بحقوق كاملة للمغتربين في الانتخابات
lebanon 24
02/11/2025 14:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: نعزي والديّ ايليو ابو حنا وندين هذا الاغتيال الغاشم
lebanon 24
02/11/2025 14:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الأجهزة الأمنية

الفلسطينيين

الفلسطينية

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

سعد على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2025-11-02
08:08 | 2025-11-02
07:49 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:42 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24