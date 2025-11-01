Advertisement

لبنان

اجتماعٌ في إسرائيل وكلامٌ عن "حزب الله".. صحيفة تنشر وتعلن

Lebanon 24
01-11-2025 | 16:16
A-
A+
Doc-P-1436912-638976325289634168.jpeg
Doc-P-1436912-638976325289634168.jpeg photos 0
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، اليوم السبت، أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التقى في منزله نظيره الألماني يوهان واديبول الذي يزورُ الشرق الأوسط حالياً.
وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً عن اللقاء، وقالت إنَّ "الطرفين أجريا مُحادثة شاملة حول غزة وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في المنطقة، كما جرى البحث بأوضاع سوريا، لبنان، إيران واليمن بالإضافة إلى قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين".
 

وتحدّث ساعر خلال اللقاء عن أن "حزب الله يُعيد التسلح"، محذراً من تداعيات هذا الأمر على أمن إسرائيل ومستقبل لبنان.
 

وزعمَ ساعر أنّ "جماعات إرهابية تمركزت في غزة ولبنان واليمن خلال العقود الأخيرة"، مُشيراً إلى أنَّ "اجتثاث تلك الجماعات ضروريٌّ من أجل استقرار المنطقة وأمنها".
 
 
 
(رصد لبنان24)
