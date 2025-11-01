اجتماعٌ في إسرائيل وكلامٌ عن "حزب الله".. صحيفة تنشر وتعلن

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، اليوم السبت، أنّ جدعون ساعر التقى في منزله نظيره الألماني يوهان واديبول الذي يزورُ حالياً.

وأصدرت بياناً عن اللقاء، وقالت إنَّ "الطرفين أجريا مُحادثة شاملة حول غزة وخطة الرئيس الأميركي للسلام في المنطقة، كما جرى البحث بأوضاع ، ، واليمن بالإضافة إلى قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين".



وتحدّث ساعر خلال اللقاء عن أن " يُعيد التسلح"، محذراً من تداعيات هذا الأمر على أمن ومستقبل لبنان.



وزعمَ ساعر أنّ "جماعات إرهابية تمركزت في غزة ولبنان واليمن خلال العقود الأخيرة"، مُشيراً إلى أنَّ "اجتثاث تلك الجماعات ضروريٌّ من أجل استقرار المنطقة وأمنها".

