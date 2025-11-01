عن لبنان و "حزب الله".. هذا ما أعلنته قناة إسرائيلية

نشرت القناة الـ"14" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنّ الجيش يدرس توصية القيادة السياسية باتخاذ إجراءات لـ"إضعاف في "، والذي يقولُ (أي الحزب) إنه يتعافى ويستعدُّ لهجوم جديد ضدّ .

في غضون ذلك، هدّد الإسرائيلي باستهداف العاصمة ، قائلاً إنه "إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنة في ، فسنُهاجم بيروت أيضاً".



وفي مقابلة عبر القناة الرابعة عشرة، أوضح كاتس أنّ إسرائيل "تعمل ضدّ أي تهديد"، مشيرًا إلى أنّ "يقولون إنّ حكومة لبنان ستتولّى نزع سلاح حزب الله"، مضيفاً: "نحن نهيئ الأجواء لإعطائهم فرصة لذلك، لكننا لا نتوقف عن الهجوم، وقد منحنا هدوءًا لم يعرفه منذ نحو عشرين عاماً".

