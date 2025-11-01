Advertisement

لبنان

عن لبنان و "حزب الله".. هذا ما أعلنته قناة إسرائيلية

Lebanon 24
01-11-2025 | 17:22
Doc-P-1436930-638976362820105853.jpeg
نشرت القناة الـ"14" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنّ الجيش الإسرائيلي يدرس توصية القيادة السياسية باتخاذ إجراءات لـ"إضعاف حزب الله في لبنان"، والذي يقولُ (أي الحزب) إنه يتعافى ويستعدُّ لهجوم جديد ضدّ إسرائيل.
في غضون ذلك، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف العاصمة بيروت، قائلاً إنه "إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنة في الشمال، فسنُهاجم بيروت أيضاً".
 

وفي مقابلة عبر القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة، أوضح كاتس أنّ إسرائيل "تعمل ضدّ أي تهديد"، مشيرًا إلى أنّ الأميركيين "يقولون إنّ حكومة لبنان ستتولّى نزع سلاح حزب الله"، مضيفاً: "نحن نهيئ الأجواء لإعطائهم فرصة لذلك، لكننا لا نتوقف عن الهجوم، وقد منحنا الجليل هدوءًا لم يعرفه منذ نحو عشرين عاماً".

لبنان

عربي-دولي

يسرائيل كاتس

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

إسرائيل

قناة ال

