لبنان

4 شهداء بـ"غارة كفررمان".. بيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
01-11-2025 | 17:31
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، اليوم السبت، أنَّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفررمان - قضاء النبطية، أدت إلى سقوط أربعة شهداء.
وذكرت الوزارة أيضاً أنّ الغارة أدت إلى إصابة 3 مواطنين آخرين بجروح.
 
 
إلى ذلك، تحدثت المعلومات عن أن الشهداء الـ4 هم: هادي حامد، محمد كحيل، جواد جابر وعبدالله كحيل.
 
 
وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت، مساء السبت، سيارة من نوع "رانج روفر" في منطقة دوحة كفررمان - النبطية.
 
 
وجاء الاستهداف خلال سلوك السيارة طريقاً عاماً في المحلة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.
 
 
08:14 | 2025-11-02
08:08 | 2025-11-02
07:49 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:42 | 2025-11-02
