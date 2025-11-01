أعلنت في بيان، اليوم السبت، أنَّ غارة العدو على بلدة ، أدت إلى سقوط أربعة .

Advertisement

وذكرت الوزارة أيضاً أنّ الغارة أدت إلى إصابة 3 مواطنين آخرين بجروح.

إلى ذلك، تحدثت المعلومات عن أن الـ4 هم: هادي حامد، محمد كحيل، وعبدالله كحيل.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت، مساء السبت، سيارة من نوع "رانج " في منطقة دوحة كفررمان - .