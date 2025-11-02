29
لبنان
لقاء موسع في المصيلح الثلاثاء للبحث في إطلاق خطط إعادة الإعمار
Lebanon 24
02-11-2025
|
00:06
A-
A+
من المقرر أن يعقد لقاء موسع في دارة
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في المصيلح يوم الثلاثاء المقبل لوضع برنامج خطط لإعمار الجنوب، فيما بدا واضحا ان خطوة رئيس الجمهورية بتكليف الجيش الرد على أي خرق، قد نجحت في لجم اسرائيل عن تنفيذ أي توغلات خلال الساعات الماضية، مدعومة بالاتصالات الدولية، التي عملت على سحب فتيل أي مواجهة بين الطرفين، على ما تؤكد مصادر ديبلوماسية.
وقالت مصادر في «حركة أمل» لـ«الشرق الأوسط» إن هذا اللقاء الذي تنظمه الحركة سيجمع ممثلين عن وزارات لبنانية معنية بإعادة الإعمار، مع هيئات محلية مثل «مجلس الجنوب»، و«مجلس الإنماء والإعمار»، واتحادات البلديات، وغيرها، بمشاركة ممثلين عن هيئات دولية، مثل «البنك الدولي»، ومؤسسات في
الأمم المتحدة
.
وقالت المصادر إن الهدف من اللقاء «وضع الخطط، ومناقشة الاستراتيجيات لإطلاق خطة إعادة إعمار ما هدمته الحرب»، إضافة إلى التباحث في «التكلفة المادية، ومصادر التمويل المتوقعة»، فضلاً عن مناقشة الأولويات لناحية تأمين الخدمات العامة، وإعادة مظاهر الحياة، وتأمين ظروف الترميم، وإعادة الإعمار، بهدف إعادة
النازحين
إلى قراهم، ومنازلهم، وأرزاقهم، وتمكينهم من العودة بعد أكثر من عام على نزوحهم من قراهم.
اضافت: تتحدث معلومات وزارية عن نصائح دولية بأن تنفذ الخطة على مراحل، وتبدأ من المواقع الأكثر أماناً، والأقل عرضة للاستهدافات
الإسرائيلية
المتكررة.
يذكر ان البنك الدولي خصص مبلغ 250 مليون دولار لتمويل إعادة إعمار المرافق العامة والبنى التحتية الخدماتية للمناطق المتضررة من الحرب في الجنوب، وكان ينتظر إقرار القرض في الجلسة العامة لمجلس النواب التي لم تعقد بعد فقدانها النصاب القانوني.
