لبنان

صباح اليوم.. رصاصٌ إسرائيلي كثيف يستهدف سهل مرجعيون

Lebanon 24
02-11-2025 | 01:11
سُجل، صباح اليوم الأحد، إطلاق رصاص إسرائيليّ كثيف من تل الحمامص المحاذية للحدود بين لبنان وإسرائيل باتجاه سهل مرجعيون.
كذلك، تحدثت مصادر ميدانية عن تسجيل إطلاق رشقات نارية إسرائيلية باتجاه وادي العصافير - جنوب بلدة الخيام.

