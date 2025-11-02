العقوبات جاهزة.. إياكم والتحالف

أكد مصدر ديبلوماسي يتنقل بين والولايات المتحدة الأميركية أن نقاشاً واسعاً يدور في الأوساط السياسية الأميركية بشأن إمكان فرض عقوبات متفاوتة الشدة على الشخصيات أو الجهات التي قد تتحالف مع " " في الانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيما في البيئة ، وذلك في حال وصل لبنان إلى الاستحقاق الانتخابي من دون أن يكون الحزب قد سلّم سلاحه وحلّ جناحه العسكري والأمني.

وأشار المصدر إلى أنه "في حال جرى حلّ الملف الأمني للحزب قبل أيار المقبل، وتحول إلى حزب سياسي بحت، فلن تكون هناك أي مشكلة في التحالف معه".