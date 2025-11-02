العقوبات جاهزة.. إياكم والتحالف

29
لبنان
أكد مصدر ديبلوماسي يتنقل بين
لبنان
والولايات المتحدة الأميركية أن نقاشاً واسعاً يدور في الأوساط السياسية الأميركية بشأن إمكان فرض عقوبات متفاوتة الشدة على الشخصيات أو الجهات التي قد تتحالف مع "
حزب الله
" في الانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيما في البيئة
المسيحية
، وذلك في حال وصل لبنان إلى الاستحقاق الانتخابي من دون أن يكون الحزب قد سلّم سلاحه وحلّ جناحه العسكري والأمني.
وأشار المصدر إلى أنه "في حال جرى حلّ الملف الأمني للحزب قبل أيار المقبل، وتحول إلى حزب سياسي بحت، فلن تكون هناك أي مشكلة في التحالف معه".
وختم مؤكداً أنَّ "عدداً من الشخصيات السياسية التي تستعد لخوض الانتخابات تدرك تماماً أن هذا الطرح قيد البحث الجدي وقد يصبح واقعاً خلال المرحلة المقبلة".
