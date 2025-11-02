Advertisement

لبنان

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل

Lebanon 24
02-11-2025 | 02:30
أشار مصدر حزبي في جبيل إلى أنه تلقى معلومات من جهة حزبية وازنة جداً تفيد بأن مرشح "التيار الوطني الحر" الأساسي في القضاء لن يكون المحامي وديع عقل، بل شخصية "تيارية" تمتلك خبرة واسعة في الإدارة والسياسة.
ولفت المصدر إلى أنه "أبلغ عدداً من رفاقه بأن القرار قد اتُّخذ في ما يتعلق بالانتخابات في جبيل، وسيُبلّغ المعنيون به في الوقت المناسب"، خاتماً بالقول: "الأيام القريبة ستُثبت صحة كلامي".
