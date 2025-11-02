Advertisement

لبنان

ضياع في "الشمال الثانية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-11-2025 | 03:15
A-
A+

Doc-P-1436990-638976680470443627.webp
Doc-P-1436990-638976680470443627.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُواجه حزب مسيحي بارز صعوبة في بلورة الوضعية الإنتخابية له في الانتخابات النيابية المقبلة في "دائرة الشمال الثانية"، وذلك بعدما حسم حليفه تحالفه مع خصم شرس لهذا الحزب، الأمر الذي يبدو أنه سيخلط كلّ الأوراق.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ضياع المرشحين بانتظار "القرار"
lebanon 24
02/11/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة: مع ضياع هذه الفرصة سيعود الإيقاع الدبلوماسي الطبيعي
lebanon 24
02/11/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يسجل "نقطة ثانية" على سلام
lebanon 24
02/11/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البلجيكي: رصد مسيّرات فوق قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد للمرة الثانية خلال 24 ساعة
lebanon 24
02/11/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الشمال

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2025-11-02
08:08 | 2025-11-02
07:49 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:42 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24